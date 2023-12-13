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社論》在中國選中華民國總統？

2023/12/13 05:30

侯友宜表示，若他當選總統，「行憲紀念日」要放假，讓大家記得立國精神，不要讓台獨得逞，引來戰爭，不認同中華民國的人，哪有資格選中華民國總統？侯的憲法概念，似乎仍停留在一九四六的南京時代，不知道所謂「中華民國憲法」的流亡與演進，形同乞丐對廟公之反客為主，與他有同類盲點的人亦復不少。

「中華民國憲法」面世不久，國共內戰情勢急遽逆轉，蔣介石於一九四八公布「動員戡亂時期臨時條款」。於是，這部憲法，根本也沒有機會在中國全面實施。直到一九九一，李登輝時代，通過「中華民國憲法增修條文」、廢止「動員戡亂時期臨時條款」。「臨時條款」，事實上是「太上憲法」，蔣氏父子藉以獨攬大權、無限連任、五權失衡、懲治叛亂、檢肅匪諜等，一言以蔽之，「黨國體制」壓倒一切。侯友宜們口中的「立國精神」，早就被兩蔣破壞無遺了，輪不到台獨份子。諷刺的是，恢復「立國精神」者，反而是被深藍視為台獨份子、二○○一被國民黨撤銷黨籍的李登輝。而李氏稱，經過民主演進、憲法增修，兩岸至少是「特殊的國與國關係」了。

寧靜革命，李登輝透過「增修條文」方式，並未更動憲法本文（主體封存），也沒有重新制定憲法，讓「中華民國」在台灣進行民主轉型，來自南京為主點綴台灣補選的立委、國代，所構成的萬年國會，從此成為歷史，取而代之的是全部由台灣定期選舉產生的立法委員，以及，總統直接民選。今天，正在激烈進行的大選。便是「中華民國」在台灣「借軀還魂」的產物。言必稱「中華民國憲法」，卻罔顧「增修條文」更為重要，這種認知盲點經常出現在反台灣、反民主、對一中憲法、南京法統、兩蔣統治依依不捨的人身上。這種症候群，像侯友宜這樣背景的人也免不了，可見，深藍深深深幾許，一旦掉入這個染缸就會變成理盲。

「增修條文」，一九九一以來已告三十餘年，其間也歷經多次修訂。可以說，從民主台灣的角度來看，「中華民國憲法」透過「增修條文」，以「台灣（台澎金馬）」為實踐民主憲政的主體，截然不同於「中華民國憲法」以「南京」為圓心。故而，台灣若有所謂的「行憲紀念日」，應該是「增修條文」公告施行的五月一日，而非十二月二十五日矣。至於「制憲」主張，則是另一個課題。念念不忘南京的「行憲紀念日」者，尤其是身為國民黨總統候選人，他的競選舞台應該是來自中國各省、不復存在的國民大會，而不是在二三○○萬人所組成的共同體，在台澎金馬所進行的總統直接民選尋求支持。他們沒有前往中國從事競選活動，不啻自證了言行之「口嫌體正直」。

「台獨引來戰爭」，不僅是一種選舉口號，也蘊含一種意識形態，那就是，中國「統一台灣有理、武統台灣也無罪」，台灣之反侵略有錯在先。二○○五，「連胡會」開啟的「國共第三次合作」，令那些人利令智昏，完全忘了「台獨」是中國的眼中釘，「中華民國」亦屬北京要終極消滅的「內戰殘餘」。不論兩岸、國際，「中華民國」不容一絲現實空間，國民黨執政接受九二共識，皇恩浩蕩也不過獲賜「中華台北」（Chinese Taipei實為「中國的台北」）而已。「中華台北」，乃有待被統一的「地理名詞」，在這個概念下，中華民國只是個「幽靈」。國民黨願意投降，北京就講和統；民進黨拒絕投降，北京就講武統。投降者，斥責拒降者引來戰爭，這不是像極了汪精衛批評蔣介石「抵抗引來戰爭」的口吻嗎！

和平或戰爭，前者人之所好，後者人之所惡，殆無疑義。但當中國對台灣下了定義，「投降才有和平、抵抗便是戰爭」，管你是「中華民國」或「台灣獨立」。「反分裂國家法」明訂，中國會對台灣「採取非和平方式及其他必要措施」（直白說就是戰爭）的情況，包括台灣以「任何名義」、「任何方式」從中國分裂出去，這自然也包括「永遠維持中華民國現狀」，而那，不是台灣民意的最大公約數嗎？唯一的差別在於，有人還積極致力於「促統」，自認是北京的自己人。殊不知，一如國共內戰期間，國民黨是毛澤東的主要敵人，民主同盟則是次要敵人。那些自認是毛澤東之友者，一旦毛的主要敵人蔣介石垮台了，便難逃一一受到整肅清算的命運。當前，習近平連自己一手提拔的高幹，都毫不手軟地立案調查、人間蒸發，胡錦濤且公開被架離二十大會場，台灣的次要敵人千萬不能沒有「新時代」的認識。

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