自由廣場》中國陷經濟金融危機，只是紙老虎

◎ 林逸民

習近平過去幻想「東升西降」自認「大國崛起」，對外愛用「戰狼外交」，總是擺出不可一世的架子無止境的叫囂，曾幾何時，習近平亞太經合會期間前往美國，面對美國總統拜登卑躬屈膝，美國戰略學家柯普立（Gregory R. Copley）透露，這是因為習近平有求於拜登，當前中國面臨嚴重經濟危機、金融危機，習近平不僅向拜登求情高抬貴手別再「中美脫鉤」，還向拜登請求九千億美元援助紓困資金，因為，習近平的政權已經搖搖欲墜。

柯普立認為，過去十年，習近平奉行排外、政府控制經濟遏制私人企業的毛澤東主義，政府權力越來越擴張，又在廿大上打倒了所有檯面對手，權力定於一尊，卻無法執行武力奪取台灣的主張，習近平因此承受黨內極大質疑，為何揮霍無數財富一事無成，還讓中國百病叢生處於爆發革命邊緣？習近平若無法解決困境，將面臨逼宮下台壓力。

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儘管柯普立透露的消息，許多專家認為不盡然可信，但中國面臨困境的確是事實—房地產危機持續延燒，如今連上海房地產都陷入滯銷；地方政府過去成立許多投資平台炒作房地產，如今化為錢坑，引發地方債務危機，已有單位發不出薪水；市場資金投入房地產者，如中植集團直接崩潰，而即使沒有與房地產直接相關，也受整體金融危機影響，如私募基金洛克資本創辦人張穎豪攜巨額資金潛逃。

中國最根本的製造業，受到美中貿易戰影響，也因俄烏戰爭力挺俄國，而使得歐美國家大舉積極轉移供應鏈，導致大量工廠裁員、從十二月就休假到明年三月。外國投資也隨之離開中國，直接外資投資轉負。貿易、投資均墨，外匯來源枯竭，本來還有過去留存的救命錢，但習近平打腫臉充胖子的一帶一路計畫豪砸上兆美元，不是停擺就是遭欠債不還，救命錢都揮霍光了，怪不得傳出要紓困九千億美元。內外交迫下中國消費極度緊縮，出口、投資、消費全軍覆沒。

清朝末年，李鴻章感嘆：「我辦了一輩子的事，練兵也，海軍也，都是紙糊的老虎」只不過是「勉強塗飾，虛有其表，不揭破猶可敷衍一時」，中國的經濟也好，軍力也好，至今也仍是紙老虎，沒有揭破，還以為聲勢浩大，習近平卻偏要紙老虎去咬人「自然真相破露，不可收拾」，如今全世界都看清中國的虛實，台灣少數跟中國唱和者，就別再繼續丟人現眼了。

（作者為福和會理事長、聯合國協進會理事長）

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