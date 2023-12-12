晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》中國陷經濟金融危機，只是紙老虎

2023/12/12 05:30

◎ 林逸民

習近平過去幻想「東升西降」自認「大國崛起」，對外愛用「戰狼外交」，總是擺出不可一世的架子無止境的叫囂，曾幾何時，習近平亞太經合會期間前往美國，面對美國總統拜登卑躬屈膝，美國戰略學家柯普立（Gregory R. Copley）透露，這是因為習近平有求於拜登，當前中國面臨嚴重經濟危機、金融危機，習近平不僅向拜登求情高抬貴手別再「中美脫鉤」，還向拜登請求九千億美元援助紓困資金，因為，習近平的政權已經搖搖欲墜。

柯普立認為，過去十年，習近平奉行排外、政府控制經濟遏制私人企業的毛澤東主義，政府權力越來越擴張，又在廿大上打倒了所有檯面對手，權力定於一尊，卻無法執行武力奪取台灣的主張，習近平因此承受黨內極大質疑，為何揮霍無數財富一事無成，還讓中國百病叢生處於爆發革命邊緣？習近平若無法解決困境，將面臨逼宮下台壓力。

儘管柯普立透露的消息，許多專家認為不盡然可信，但中國面臨困境的確是事實—房地產危機持續延燒，如今連上海房地產都陷入滯銷；地方政府過去成立許多投資平台炒作房地產，如今化為錢坑，引發地方債務危機，已有單位發不出薪水；市場資金投入房地產者，如中植集團直接崩潰，而即使沒有與房地產直接相關，也受整體金融危機影響，如私募基金洛克資本創辦人張穎豪攜巨額資金潛逃。

中國最根本的製造業，受到美中貿易戰影響，也因俄烏戰爭力挺俄國，而使得歐美國家大舉積極轉移供應鏈，導致大量工廠裁員、從十二月就休假到明年三月。外國投資也隨之離開中國，直接外資投資轉負。貿易、投資均墨，外匯來源枯竭，本來還有過去留存的救命錢，但習近平打腫臉充胖子的一帶一路計畫豪砸上兆美元，不是停擺就是遭欠債不還，救命錢都揮霍光了，怪不得傳出要紓困九千億美元。內外交迫下中國消費極度緊縮，出口、投資、消費全軍覆沒。

清朝末年，李鴻章感嘆：「我辦了一輩子的事，練兵也，海軍也，都是紙糊的老虎」只不過是「勉強塗飾，虛有其表，不揭破猶可敷衍一時」，中國的經濟也好，軍力也好，至今也仍是紙老虎，沒有揭破，還以為聲勢浩大，習近平卻偏要紙老虎去咬人「自然真相破露，不可收拾」，如今全世界都看清中國的虛實，台灣少數跟中國唱和者，就別再繼續丟人現眼了。

（作者為福和會理事長、聯合國協進會理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書