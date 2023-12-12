自由廣場》陸航飛官遭收買擬駕機投共的省思／放下黃埔歷史 建立台灣軍魂

◎ 諸葛風雲

高檢署今年破獲中國吸收現退役軍人建立在台組織，其中還驚爆陸軍航特部一名謝姓中校飛行官更遭策動計畫駕駛CH-47SD運輸直升機，趁中共軍艦逼近海峽中線時駕機叛逃，約定事成後將獲得一五○○萬美金（約台四億八○○○萬元）的酬勞，所幸及時遭檢調破獲將人逮捕，否則將成為繼一九八九年空軍林賢順駕駛F-5E戰機叛逃中國後的重大投共事件。

陸軍航特部僅有八架CH-47SD運輸直升機屬於高價重要軍事裝備，每年國慶日還吊掛巨幅國旗通過總統府上空具有特殊意義；本案同時牽涉總統主持的「○二二一專案」機密專案會議內容遭洩露給中國，顯見國軍一再強調的黃埔史觀已遭中國共產黨利用，必須及早進行調整。

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中國利用國軍的黃埔建軍歷史不斷塑造國軍共軍一家親的假象，更藉由退役將領赴中國的餐敘、球敘等活動進行在台組織發展，而民進黨主政以來由於尊重軍事專業，所以未曾干涉國軍的黃埔史觀論述，導致退伍人員極易遭到中國吸收而屢屢爆發共諜事件。

以下建議供未來三軍統帥參考：

一、重新論述台灣軍魂：一九四九年蔣介石逃出中國時，負責掩護其登機的成都陸軍官校廿三期師生大部都已投共或戰死，餘自行想方設法逃至台灣後並未被接納回軍，已成為藍軍不願提及的過往，所以應將台灣軍校的起源銜接至孫立人將軍在鳳山練兵的第四軍官訓練班以為根本。

二、聚焦捍衛台澎金馬的近代史：應讓歷史的歸歷史，重新聚焦於國軍捍衛台澎金馬的近代史（古寧頭大戰、八二三砲戰、八一四金門空戰、九六年導彈危機、二○二二年第四次台海危機）。

三、三軍統帥應親臨校慶：陸軍官校校慶是深藍團體與中國最直接的連結，李登輝前總統及陳水扁前總統均在掌握軍權過程中，把出席各院校的校慶視為掌握軍方指揮權的重要象徵，這也是藍營支持者無法改變的國家權力，也是國軍認同民主政權的重要儀式。

明年二○二四年將適逢黃埔建軍百周年，新當選的民選總統應出席並緊抓話語權，重視軍事教育並進行黃埔史觀的調整，斬斷國共兩黨系出黃埔的臍帶聚焦台灣防衛史，才可逐步瓦解中國的統戰伎倆，建立屬於台灣的軍魂，才能遏止中國的統戰伎倆。

（作者為大學助理教授、軍事部落客）

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