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社論》「站對邊」是生存發展的王道

2023/12/11 05:30

拜習會後，美中緊張並未緩和，美國反而強化對中國購買先進晶片的制裁。美國商務部長雷蒙多日前強烈表態，中國是美國最大威脅、而非朋友，企業不應為短期收入犧牲國安，更點名輝達（NVIDIA）若再次為了調整規格，繞開禁令是適得其反，商務部隔日就將出手管控。與此同時，台灣作為美國科技供應鏈重組及地緣政治盟友，也公告首波國家關鍵技術清單，涵蓋國防、太空、半導體等二十二項技術，以避免非法外流至國外造成國家與產業利益受損，若非法洩漏，將交由司法單位偵辦。凡此顯示，在對抗中國霸權的道路上，美台亦步亦趨，扮演可信賴的夥伴。

美中對抗以來，地緣政治風險升高，「全球化」幾近死亡，世界分化為美國等民主陣營與中、俄、北韓、伊朗等邪惡軸心的對立。這樣的對立模式攸關世人的福祉與安全，以及民主制度、普世價值能否永續發展。軍事上，近年邪惡集團不斷發動侵略戰爭與軍事威脅，增加了地緣衝突危機，導致世局動盪不安，風聲鶴唳；但美國等自由國家也進行結盟、抵抗與反制，有效遏阻、重挫侵略者的野心。民主陣營當前的課題，是如何支援烏克蘭對抗俄羅斯，嚇阻中共的軍事冒險，維持台海、東海、南海的穩定，解決以哈衝突下的人道危機，讓民主自由碾壓專制獨裁，帶給世人幸福與繁榮。

在經濟上，兩個陣營的對比尤其鮮明。若說股市是經濟櫥窗，民主陣營多數股市表現亮眼，代表經濟逐漸走出陰霾，邁向復甦，而邪惡陣營主要股市普遍走低，凸顯經濟陷入泥淖，寸步難行。近日國人津津樂道的台股暌違三十年超越港股，意味著台灣與美國經濟連結，在半導體供應鏈重組中，是維繫全球高科技產業運轉不可或缺的關鍵，歷經美中貿易戰、三年疫情，大幅提升台灣經濟的質與量；反觀與中國綁在一起，被徹底「內地化」的香港，在鎮壓反送中、實施港版國安法之後，已經失去自由與法治，造成外商卻步，經濟動能快速流失。換言之，台灣經濟欣欣向榮，充滿希望；香港則是一片淒風苦雨，前景黯淡。因此港股下滑，並與台股差距日趨擴大，乃必然結果。尤有甚者，中國自習近平掌政後，提出「中華民族偉大復興」的「中國夢」，以為「東升西降」已是定局。不料，事與願違，因為習對政治、經濟的管控日漸嚴苛，只有黨的領導，沒有自由競爭，扼殺民間活力與創意，經濟乃由顛峰滑落，而過去快速發展形成金融泡沫正一一破滅，卻無力解決困局，造成中國股市難以止跌。反而，美國經濟則呈現過熱狀態，還須聯準會採取「暴力升息」降溫，以科技股為主的那斯達克、費城半導體指數今年漲幅近五成，為全球主要股市之冠。

更諷刺的是，在中國經濟奔騰時失落三十年的日本經濟，顯然出現復甦的轉折，日股回到三十年來高點，長期困擾的通縮似有脫困跡象，巴菲特等國際投資人紛紛投入日股，對日本經濟充滿樂觀期待。另外，美中貿易戰中供應鏈轉移、分散受益者的越南，在今年普遍下跌的東南亞股市之中逆勢上漲，令人刮目相看。另一個美中對抗的受益者，則是「人口紅利」已經超過中國的印度，由於莫迪總理大力推動改革，變成「中國+1」，分散風險的最佳選擇，經濟開始起飛，股市也頻創新高，總市值躍升為全球第四。其實，連經濟表現平平的歐洲諸國，多數股市仍活力十足，走在經濟復甦前面，創新高的有德國、義大利、西班牙等國，而漲幅最大的是歐債期間債務違約，國家財政幾乎破產的希臘；相對的，入侵烏克蘭的俄羅斯股市，幾乎是發動侵略戰爭前的一半，呈現腰斬的慘狀。顯然，制度優劣的對比，已反映在民主國家與獨裁國家的股市消長。

這次選舉被視為親美與親中的選擇。藍白一再批判蔡英文抗中造成台海緊張，親美卻未能加入CPTPP，甚至美國主導的印太經濟架構（IPEF），這其實是倒果為因的誤導。小英政府不是不願與中國談判協商，而是不能接受中共以「一中原則」為前提的九二共識，拒絕接受投降式的和平。至於，台灣無法參與多邊國際經濟組織，是中共阻撓所致，並非美國不願相助。相反的，美國率先與台灣簽訂「台美二十一世紀貿易倡議」首批協議，大部分內容跟印太經濟架構接近，台美間的談判反而可以說是IPEF的先驅。之後，台灣與加拿大完成投資促進及保障協議（FIPA）談判，以及與英國簽署提升貿易夥伴關係協議（ETP），皆是水到渠成，是在中共全面圍堵下難能可貴的成就。

尤要者，台股在親中的馬英九時期下跌，在蔡英文與全球經濟連結，降低對中依賴下，股市上漲一倍多，可見「站對邊」，才是台灣生存發展的王道。

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