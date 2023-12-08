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自由廣場》台灣人權立國的新亮點

2023/12/08 05:30

◎ 趙萃文

立法院通過《刑事補償法》修正案，刪除「互惠原則」，未來外國人在台灣受到冤獄，亦可獲得補償。本次修法係為確保在我國主權所及領域範圍內的任何人，均受合理及平等對待，考量外國人身體自由受我國公權力合法限制（如羈押、收容或留置等），超過所能容忍的程度，構成個人特別犧牲時，基於人道主義及人權立國，應賦予其請求合理補償的權利，故刪除互惠原則，讓刑事補制度更趨健全，保障人權。

按平等與人權係人類共同價值，對當事人而言，互惠原則非操之於己的要件，應回歸是否「超越一般應忍受範圍的特別犧牲標準」加以補償，才是彰顯我國的法治正義，讓台灣真正成為一個民主法治的國度，成功與世界接軌。

於此同時，「個人資料保護委員會籌備處」亦於本月五日舉行揭牌典禮，象徵國家人權行動要再邁開大步，展現政府對國人隱私權的重視，及推動個資保護的決心。

數位科技帶來經濟與社會活動的全球化，跨境的資料傳輸需求益增，對個資保護訴求愈來愈高，國際間致力朝事權統一、齊一方向，以確保一致的個人資料與隱私保護基準。個資獨立機關的成立，將呼應憲法法庭要求個資管理機制，並有助於政策與法制的制定。

人權這東西，得審時度勢，「時」就是世界的大格局，「勢」就是國家的小環境。台灣的經濟規模與整體國力都已達實力，可以走上並走穩人權道路。而企業亦復如是，社會責任已是企業競爭力的一部分，不只是擺擺門面，而是必須優先處理的問題，企業須落實社會責任，才能健全發展，若一味追求利潤，就會失去社會信任。

這些保護人權的政策措施，理明而溫情，但不能單靠政府的規管和法律的懲罰，更應建立在每個人自尊自重的基礎上；社會亦應有迎接這新政策的環境，俾期達成數位發展與個人隱私保護平衡兼顧，具有重要意義。

在台灣，人權是一種生活方式，不論是為我們拼經濟，或為我們顧長照的外國人，當他們決定選在台灣安身，融入台灣社會時，生活上總會有些坑坑疤疤，並不容易，都值得我們奉上平等的對待平等的尊重。針對大陸人民能否申請國家賠償部分，更殷切地推促國家賠償法亦能秉此法理快速完修，讓我國的人權水平成為突出於國際社會的亮點！

（作者是大學助理教授，輔大法學博士）

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