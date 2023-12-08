晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》走小英路線? 柯文哲曾罵蔡「草螟弄雞公」

2023/12/08 05:30

◎ 缺理

最近的民調顯示，代表民眾黨參選總統的柯文哲，支持率從藍白破局後一路下滑，迄今僅剩不到十五％。這數據讓柯文哲警覺，再不做點甚麼就甚麼也沒了，所以柯在華視新聞專訪被問及，若當選總統要如何處理台灣與中國的外交關係時，聲稱他會依照「小英路線」，並在兩岸的溝通表達和善，甚至自稱內心本質是深綠。主持人補充問：那軍事也是按照小英路線嗎？你要不要發展台灣的自衛能力？柯文哲回答：廢話！一定要的啊！

可笑的是，柯文哲過去多次公開批評蔡英文總統的外交政策，自己卻附和中國言論。二○一九年五月十四日，美國眾議院外交委員會嗆聲中國，美國的一中政策不等於中華人民共和國的一中原則。柯文哲當天連聲冷笑說，台灣只有蔡英文在「挑釁」中國，不然兩岸在蔡當選後是更安靜還是更緊張？二○一九年五月十五日，柯文哲又說，就是因為蔡英文嗆聲習近平的一國兩制，才引發軍艦、飛機繞台。二○一九年九月十四日，接受中資鳳凰衛視專訪。柯文哲罵蔡英文，若繼續當總統，兩岸到底要怎麼解決？因為弄得太僵了；我們都是Chinese中國人，很愛面子的國家，你還這樣給人家大聲小聲。柯更曾批評小英的親美路線激怒中國，更譏罵小英是「草螟仔弄雞公」。

而如今民調下滑，柯又來蹭蔡英文。但柯文哲真的知道蔡英文的路線是什麼嗎？二○二一年國慶日的總統談話中提出的兩岸外交主張是四個堅持，其原則就是：永遠堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國臺灣的前途，必須遵循全體臺灣人民的意志，然而，這四個堅持卻被中國認為是兩國論，目的在推動台獨。

這些原則都跟柯文哲先前的想法、立場完全相左，昨日專訪突然這樣一百八十度的大轉變，柯文哲自以為是藤原拓海，可以絲滑飄移隨意改變立場，民眾會不知道你在騙選票嗎？誰不知道你只是為了刻意迎合選民，暫時的政治策略？這種態度轉變猶如變色龍一般，試圖通過模糊自己的政治立場來吸引更多選票，全部都是選戰策略選舉考量的權謀。

與其做這種騙人的把戲、小動作，柯文哲不如提出福國利民的政策，還比較實際一點。

（作者從商）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書