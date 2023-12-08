自由廣場》走小英路線? 柯文哲曾罵蔡「草螟弄雞公」

◎ 缺理

最近的民調顯示，代表民眾黨參選總統的柯文哲，支持率從藍白破局後一路下滑，迄今僅剩不到十五％。這數據讓柯文哲警覺，再不做點甚麼就甚麼也沒了，所以柯在華視新聞專訪被問及，若當選總統要如何處理台灣與中國的外交關係時，聲稱他會依照「小英路線」，並在兩岸的溝通表達和善，甚至自稱內心本質是深綠。主持人補充問：那軍事也是按照小英路線嗎？你要不要發展台灣的自衛能力？柯文哲回答：廢話！一定要的啊！

可笑的是，柯文哲過去多次公開批評蔡英文總統的外交政策，自己卻附和中國言論。二○一九年五月十四日，美國眾議院外交委員會嗆聲中國，美國的一中政策不等於中華人民共和國的一中原則。柯文哲當天連聲冷笑說，台灣只有蔡英文在「挑釁」中國，不然兩岸在蔡當選後是更安靜還是更緊張？二○一九年五月十五日，柯文哲又說，就是因為蔡英文嗆聲習近平的一國兩制，才引發軍艦、飛機繞台。二○一九年九月十四日，接受中資鳳凰衛視專訪。柯文哲罵蔡英文，若繼續當總統，兩岸到底要怎麼解決？因為弄得太僵了；我們都是Chinese中國人，很愛面子的國家，你還這樣給人家大聲小聲。柯更曾批評小英的親美路線激怒中國，更譏罵小英是「草螟仔弄雞公」。

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而如今民調下滑，柯又來蹭蔡英文。但柯文哲真的知道蔡英文的路線是什麼嗎？二○二一年國慶日的總統談話中提出的兩岸外交主張是四個堅持，其原則就是：永遠堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國臺灣的前途，必須遵循全體臺灣人民的意志，然而，這四個堅持卻被中國認為是兩國論，目的在推動台獨。

這些原則都跟柯文哲先前的想法、立場完全相左，昨日專訪突然這樣一百八十度的大轉變，柯文哲自以為是藤原拓海，可以絲滑飄移隨意改變立場，民眾會不知道你在騙選票嗎？誰不知道你只是為了刻意迎合選民，暫時的政治策略？這種態度轉變猶如變色龍一般，試圖通過模糊自己的政治立場來吸引更多選票，全部都是選戰策略選舉考量的權謀。

與其做這種騙人的把戲、小動作，柯文哲不如提出福國利民的政策，還比較實際一點。

（作者從商）

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