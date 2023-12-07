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社論》「台獨金孫」vs.「促統乖孫」

2023/12/07 05:30

三腳督正熱鬧，郭霞配獨憔悴。值得分析的是，藍白合破局，郭台銘退場，此後民調侯升柯降，但兩者的數字增減，比較像是雙方互相流動，並未顯示出郭的百萬連署去向。初步研判，郭的支持者，或與藍白高度重疊。真相如何，且待專家選後探究。

一一二四，郭發表「人退志不退」聲明。「在世界的商業戰場上，他從來不曾低頭」，似在遮掩富士康被查水表後，他便從公共領域神隱了。一一二三的藍白合公開破局，郭以「球員兼裁判」，終局演出以尷尬收場。一二○二，郭的臉書更新，顧左右而言他，只談先妻和先弟，大選走一回，船過水無痕。兩次退選感想，無一字感謝賴佩霞的協助與犧牲（放棄美國籍）、一百多萬連署的支持者、相挺的地方派系要角。如果四年前是「年輕氣盛、一時衝動」，這次則予人「促統乖孫、逢中則縮」之感。這樣的「促統乖孫」，當然不僅一人。

郭曾誇下海口：如果中共政權要沒收鴻海財產，他會說Yes, please do it，如果犧牲他個人的財產，能讓中國不要攻打台灣，他願意犧牲，但他不能聽從中國的指派。不料，言猶在耳，富士康被查水表。不像國內選舉，有人涉嫌行賄遭查，便大聲嚷嚷政治迫害，郭的反射動作便是神隱，且從此對記者三緘其口，相關股票跌跌不休也愛莫能助。搞了半天，所謂的最有能力與北京溝通，原來是全盤接受北京意志為前提，於是，接到暗示的郭也就摸摸鼻子打退堂鼓了。金門宣言，宛如他留下的恥辱紀念碑，象徵著無論一個人如何舔共，只要北京不喜歡一切都白演了。同理可證，一旦北京認為柯「礙事」，也不會吝於暗示他知難而退，否則「紅白一家親」就傷感情了。

郭雖然打退堂鼓了，他的口號仍在藍白兩道回響：解放軍不斷軍演、軍機軍艦不斷繞台，不是針對台灣人民而來的，而是針對目前執政的民進黨種種挑釁言行而來的。一句話，民主不能當飯吃，台灣必須求北京賞飯吃，民選政府切忌「討打」。習近平，破壞台海現狀的獨裁者，國際民主領袖所見略同，他們關切台海和平穩定的對象，也是指向迷信東升西降的習近平，沒人歸咎台灣、民進黨、蔡賴政府。怪的是，藍白兩道，滿口親美和中，胳臂卻往北京彎，所謂的台灣執政者挑釁中國，不啻是究責民選政府「反併吞」有錯在先。要和平，反戰爭，對北京在第一島鏈耀武揚威視若無睹，反而怪台灣拒絕同屬一中罪不可赦。歐美連同日韓澳菲連成一氣確保東海、台海、南海之和平穩定，亦被同樣視為遏阻中華民族的偉大復興，必欲去之而後快。那些「促統乖孫」，替北京罵「台獨金孫」，符合台灣的利益嗎？這個問題，他們顯然在所不計。

馬英九執政八年，台灣經濟連結中國，獲利的是身為兩岸代理的「促統乖孫」，根留台灣的企業、勞工，不僅未獲「和平紅利」，還深受產業空洞化、二十二Ｋ之害。幸而，二○一六以來，北京主動替台灣「去風險」。如今，中國經濟嚴重衰退，大學生失業率已經蓋牌，還有人主張開放中生來台就學就業、重啟服貿，這不是把台灣的年輕人推向「就業戰場」嗎？藍白兩道，不分區立委，都有中國配偶，他們到底是一視同仁照顧外配？還是討好北京的通關密碼？但願不是後者。「促統乖孫」假使勝出，他們想要合作的對象，會是華府或北京？國民黨「尚黑」，在野不改本色，侯卻稱民進黨貪腐掉滿地，他當選要恢復特偵組。侯在扁政府擔任過官職，難道無法憑良心講話嗎？

富士康被查水表，其他「促統乖孫」置身事外，「台獨金孫」唯一聲援，堪稱二○二四的最大諷刺。我們不知道郭作何感想，但他從未為此怨侯、柯而感謝賴，難道郭之人情世故，真的是異於常人？而相對於吳欣盈故弄玄虛、教訓記者，賴佩霞立即申請放棄美國籍，令郭免於柯頭痛之「公主病」，實屬幸運。就此而言，郭退選後兩度公開發言，卻未曾感謝賴之犧牲，想必很多人為賴感到不值吧。更不要說，趙少康稱：侯願把總統權責讓給他參與、他不會做沒有聲音的副總統，還沒當選就我行我素。更可笑的是，趙嗆柯管好副手，柯回嗆侯管不了趙，侯卻把趙當成寶。目睹吳、趙的表現，想必更多人肯定賴、蕭對各自搭檔之互補性。至於，趙的氣焰高於侯，一旦幸運當選，誰是副總統，還有得瞧。

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