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自由廣場》台灣民眾黨的「特有種」

2023/12/05 05:30

◎ 張怡穎

在台灣這片多元民主的土地上，各政黨的立委名單往往是其價值觀和政治立場的最佳展現。然而，當民眾黨將戰國策創辦人吳春城列為不分區立委候選人時，許多人不禁感到疑惑，這究竟是對民主原則的嘲諷，還是對公眾智慧的挑戰？

不分區立委制度本應是為那些被選舉泥沼所困，無法發聲的社會弱勢群體提供一個發聲的機會。然而，民眾黨卻顯得與這一初衷背道而馳，將有權有勢的人物直接安排於安全名單上，無疑是對該制度的一大諷刺。

吳春城，做為政治公關和廣告的專家，長期從事政治選舉和法案遊說等活動。戰國策不僅涉及選舉，還涉及網路行銷，即所謂的「網軍」。其業務範疇涵蓋廣泛，且以專業和效率著稱，但將這樣的背景與國會議員的身份聯織在一起，似乎有些不妥。

特別值得一提的是，永豐金控曾經發生的重大弊案，吳春城就在其中扮演了政治公關的角色，代表財團利益，甚至被爆料曾阻擋《揭弊者保護法》的立法。如今，他做為民眾黨的不分區立委候選人，這對於權益的平衡和避免利益衝突，無疑是一個大大的疑問。

更讓人詬病的是，民眾黨在這次的不分區立委名單上，將黃國昌和吳春城同時列入，這似乎暗示著，民眾黨所追求的「公義」已不復當初，而是變成了對於權貴的包庇和扶持。

柯文哲在擔任台北市長期間，就曾將網軍頭目安排於悠遊卡公司總經理一職，這次更是將政治遊說者和網軍頭目推上立委位置。這無疑將為法案的制定和表決帶來利益衝突的疑慮，使得公眾利益的保護和維護變得更加困難。

總而言之，民眾黨這一次的不分區立委安排，不僅打破了民主原則的基本規範，更暴露了其背後可能存在的密室利益交換。這不僅是台灣政治史上的一次創舉，更是對於民主制度的一次嚴峻考驗。民眾黨，究竟為誰服務？這個問題值得所有台灣人深思。

（作者為自營商）

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