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自由廣場》解嚴36年了 仍有人不敢談「政治」

2023/12/04 05:30

◎ 黃嘉瑋

早年國民黨黨國教育，已讓台灣人的中心思想糢糊，進而導至嚴重分裂！所以人與人之間，一提到「政治」這兩個字，全都噤若寒蟬！

何為政治？簡單的說：就是眾人參與管理之事。孫文剖析政治，用白話文說：「政治是政府管理眾人之事。」而民主政治是以人民為主，不如說是：「眾人管理政府之事。」

筆者有兩位女歌友，分為五十五歲和六十五歲，她們看到我在自由廣埸發表的文章，前者說：「小心！低調點。」後者提醒：「你不怕台大那個被逼跳樓的事？」我說：「妳是在講陳文成事件。」她點頭連說：「對……對。」這些對話讓我楞住了，也令我十分震驚！解嚴都卅六年了，她們對於政治仍三緘其口，還活在威權時代戰戰競競的恐懼中。

我安撫她們：「別擔心！台灣已是世界上公認的民主、自由國家，除非選不對的人，走不對的路，否則民進黨是不會走回頭路的。」

在中國，共產黨禁止百姓參與政治，透過極權控制人民的思想。二○一八年，競選高雄市長的韓國瑜曾說：「只要我當選，我會限縮意識形態的政治活動。」在兩岸維持現狀下，就想效仿中共禁止市民參與政治的權利，確實令人感到惶恐與不安！

在自由民主的台灣，大家應時常談論政治，並冀望全民來關心、參與，尤其選舉即將到來的時刻，大家更應主動出來監督，別讓親中政黨有機會「引中共入關」，因為這攸關你我子孫們切身的安全與幸福！

（作者為退休勞工）

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