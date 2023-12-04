社論》由台股超越港股談起

暌違三十一年，台股上週超越港股，形成台股向上、港股下滑的「黃金交叉」，是去年台灣人均GDP超越韓國後，再一次重大的成就。然而，國民黨副總統參選人趙少康此時卻出言不遜，嘲諷經濟部長王美花「僅是科長才能卻做到部長」，意指民進黨政府只有庸才、經濟表現不佳，引來王部長強烈反擊，反諷「趙先生從政以來習慣炒作仇恨，如果他的話可以信，中華民國不曉得滅亡多少次了」。

這兩件事充分反映，政黨之爭的惡質化，加上中共的認知戰，讓台灣這些年的進步與繁榮，徹底遭到抹黑、污名化，成為政客口中的「民不聊生」、「老百姓生活太悲慘了」，企圖塑造「下架民進黨」氛圍，行奪權之實。尤有甚者，形成「台灣人民在水深火熱之中」的錯誤印象，無形中替中共併台找到正當化的理由。事實上，近年台灣經濟發展固然有急有緩，但一直處於成長的上升軌跡；諷刺的是，檢視客觀數據，反而是將民進黨政府批評得一無是處的國民黨，執政的經濟成績遠遜它的對手。陳水扁執政是台灣首度政黨輪替，中央執政經驗由零開始，國會朝小野大，施政備受掣肘，加上台商西進潮方興未艾，兩岸關係緊繃，但平均年經濟成長仍達到四．八％，高於全球平均的四．五％。換馬英九執政八年，將台灣經濟發展寄望於中國，政策傾中，幾乎將台灣綁在中國，但平均經濟成長率掉到二．八％，低於全球平均的三．三％，看不到阿扁時期的車尾燈。尤其，馬英九所謂「六三三」（經濟成長率六％、失業率三％、平均國民所得三萬美元）政見跳票，且未兌現捐一半所得承諾，政治誠信如同兒戲。

請繼續往下閱讀...

蔡英文由愁雲慘霧的馬政府接續執政，面對的大環境更加嚴峻︰美中貿易戰、中共軍機艦擾台常態化、甚至「圍島軍演」、三年全球大疫等，台灣不但沒有被打倒，反而在國際上發光發亮。小英執政至今，台灣的GDP由十七．五兆成長到二十三兆，平均經濟成長率是三．四％，高於全球平均值。去年台灣人均所得三萬三七八八美元，超越韓國的三萬三二七六美元，直追日本的三萬五二二四美元。難能可貴的，台灣是一個島國，土地面積全球排名一四七，人口排名全球五十七，但去年台灣的GDP總量全球第二十一，出口居全球第十七，股市總市值全球排名第十四。而瑞士洛桑管理學院世界競爭力年報，台灣整體競爭力，從小英執政的二○一六年第十四名進步到今年的第六名。尤其，在當前民主國家「去中化」、「去風險化」趨勢下，台灣完整的半導體供應鏈成為維繫全球科技產業運轉的支撐，具有不可替代性，是先進國家極力爭取的對象。加上台灣民主與中國獨裁的對比，讓台海和平與世界的繁榮、穩定掛鉤，在中共的虎視眈眈下得到國際社會的關注與支持。

馬英九時期半導體產業搖搖欲墜，多數DRAM廠虧損嚴重，紛紛整併或倒閉，而當時得到中國大基金挹注的中國紫光集團董事長趙偉國更趾高氣揚，不可一世，揚言「買下台積電、合併聯發科」，由此可見台灣科技產業奄奄一息的慘狀。何以在蔡英文執政後卻能成為台灣之光、護國神山？關鍵在於，馬英九過度親中，還想推動兩岸服、貨貿協定，讓中國的人、資金、產品大舉入侵，不但衝擊眾多中小企業及基層勞工，更是將台灣經濟牢牢綁在中國。美國為主的民主國家如今終於認清中國的獨裁本質與稱霸野心，因而採取對抗策略避免中共的經濟、軍事脅迫，達成「去風險化」；對照之下，馬英九向中國傾斜，難怪當時的台灣經濟欲振乏力，缺乏生機。而蔡英文堅持主權，降低對中國的經貿依賴，對外多元化發展，對內則鼓勵投資台灣，製造業回流，才能在動盪不安的美中貿易戰與地緣政治風險中，建立台灣的經濟韌性，確保永續發展。

總之，台股超越港股，代表的不僅是經濟上的競比，更是政治制度優劣的鮮明對照。二○一六年蔡英文執政以來，台股漲幅高達一．一二倍，居亞股之冠，而中港股市則逆勢下跌，凸顯台灣的民主深化與產業生根，創造出與中國不一樣的價值與制度。反觀中國的「改革開放」到了習近平時代，在「國進民退」、「共同富裕」口號下，意圖將成功致富的商人當成「地主」鬥倒，重啟文革二．○版。而香港本是國際金融中心，卻在中共強力鎮壓，實施港版國安法，箝制言論自由下快速「中國化」、「內地化」，自由市場、法治精神不復存在，導致外商撤退。總之，台股超越港股，印證蔡英文執政以來，台灣走上正確的道路，而中國則選擇與普世價值、文明社會逆反的路徑，如今正在嘗受惡果。台灣的好，全世界都看得見，唯有被政黨惡鬥與親中意識形態蒙蔽的反對黨視而不見，一再醜化台灣，意圖將台灣人民推入中共專制獨裁牢籠。吾人必須在此次大選中看透如此惡毒的圖謀，做出正確抉擇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法