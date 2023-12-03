自由廣場》趙少康捨不得辭職

◎ 莊勝榮

媒體號稱是民主社會的第四權，但有一種媒體人，只喜歡罵人，不喜歡被人罵，喜歡批評別人，不喜歡被批評。趙少康擔任中廣董事長，被中國國民黨招攬為副總統候選人，他辭不辭中廣董事長，攸關聽眾權益及選舉公平性，人人可管，在此問趙董︰你到底何時才要辭職？

趙說廣電法只規定，任黨公職不能當董監事，他是董事長暨總經理，都請假了，還質疑什麼？又說，法律若有問題，民進黨政府為何不修法？看似有理，實無道理。

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廣電法制定目的在禁止「政媒兩棲」，避免公器私用，童叟都欺。第一條規定很清楚，維護媒體專業自主，保障公眾視聽權益，維護多元視聽，增進公共利益與福祉。廣電法雖沒規定所有公職候選人要辭去董監事，但這是立法漏洞，乃立法及立委水平問題，不是哪個黨問題，將來應該補漏。

選舉委員會委員及選監小組委員，若登記為候選人，應先辭去該職務，以維護選舉公正公平，選罷法已有明確規定。至於媒體董事長及總經理，一旦登記為公職候選人，即使趙請假，趙的董事長及總經理身份還在，選完銷假回歸掌權，是要如何維持媒體公正？如何保證不假公濟私、圖利自己？辦理選務及監督人員都得公正，而影響投票者選舉意向的媒體經營者，不需要公正嗎？這不只是法律問題，更是簡單的媒體倫理及道德議題。

法律是最低限度的道德，趙少康說他請假已超越法律，但身為副總統候選人，乃社會標竿，只要辭職就可正視聽，並維護選舉的公平及最起碼的媒體倫理，有那麼困難嗎？

看看不分區立委名單的沈伯洋及徐瑞希，已經辭去媒體相關職務。NCC要問媒體經營者本身又是副總統候選人，如何確保他主持的媒體報導在大選期間守住獨立性及公正性？若不辭職，還反嗆NCC，只會讓自己髒兮兮。

（作者是律師）

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