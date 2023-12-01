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自由廣場》西岸人寫給台灣選民的一封信

2023/12/01 05:30

◎ 李復國

無論藍白，都有一些傻逼，為何要在意支共（支：支那）的什麼狗屁「反分裂法」，難道支共隨便寫個什麼紙片，中華民國公民就要恐懼好幾年？那支共的刑法有「妨害國家安全罪」，依這法，台灣每個人都違法，你們要不要自縛，來大陸自首？

台灣選民們，我們不求你們反攻大陸或解放大陸，但求你們不要屈服於海峽西岸的滲透、欺騙與恐嚇！請堅守主權，直到永遠，他們打壓中華民國，不過是自卑與不安的心理反射。

請你們牢記：

西岸越反對什麼，你們就越該做什麼，藍色，綠色，白色，根本不重要，赤色一來，各色俱滅，別說我嚇唬你們，支共建政初期，這些是都發生過。

不存在什麼台灣問題，只存在大陸問題，支共問題；不存在台獨問題，只有共獨問題（一九三一年支共在江西建立中華蘇維埃共和國，就是「共獨」）。

當今台灣最重要的三件事，第一、反共，第二、反共，第三，還是反共，反共才能得到地球上最具實力陣營的充沛支援，「武力是中共唯一聽得懂的語言」，要和平，只有一途，就是讓中共知道，跨海攻台就是自取滅亡，他才會知難而退。反共帶來有尊嚴的和平，下跪是害台灣變成下一個香港，你對反共稍有遲疑，來自國際的支持也會遲疑，受害的是你自己。

你們的「戰鬥智商」因長期生活在「溫良恭儉讓」的環境，簡直是溫室裡的花朵，在支共面前，猶如赤子般軟弱，只有我們，西岸的「中華民國遺民」，伴隨這個勢力七四年，付出了無數的鮮血、生命與自由，才具有識破他們，對他們免疫，以及具有剷除他們的能力。

有人以為，別理支共，過日子就好，這是鴕鳥，會讓你們的國防枯竭、絕望、躺平，形同虛設，西岸的虎狼之心及控制一切的癌變人格，不可能讓你永保「小確幸」，你們這種「小家碧玉」的防禦觀，對西岸侵略者是強大誘惑與鼓勵。你們目光如豆，普遍歷史盲、邏輯盲、戰爭盲，如果你們看到五步以後的棋局，就應效法東歐各國和以色列，融入全球最強的聯盟，才能得到「尊嚴的和平」。

你們有些蠢蛋，想和西岸簽「和平協議」，現在兩岸互不承認，雙方簽的合約自始無效，這種合約的唯一功能，就是讓台灣人產生錯覺，自我麻醉，自廢武功。

西岸邪惡勢力發展至今，已經強大到地表第二，危害空前巨大，面對這種局勢，台灣選民要做出明智的抉擇。以上寫於中華民國一一二年臘肉蛋炒飯節。

（作者是中國法界人士）

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