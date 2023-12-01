自由廣場》失去主權，你就只能選特首

◎ 港覺

那年，一九九七香港回歸之前，我離開派駐香港分公司兩三年的職務，請調回台灣總公司。駐港期間因業務需要，每個月至少三次從香港九龍灣進入在中國深圳外圍的西鄉工廠開會。就地利之便，往來的交通一般都搭地鐵換火車到羅湖關。羅湖設有兩個海關，一邊是香港海關，另一邊是中國海關，兩端有一座約五十公尺水泥橋連接。

每次開完會後回香港，要過羅湖關時，就像電影「雨果出任務」眾人要離開伊朗，過海關接受檢查時令人屏息的情景，深怕有任何閃失，中國海關官員沒在台胞證上蓋章，或遲遲未蓋章，都令人倒抽一口冷氣。就算過了關，依然籠罩在凝重氛圍下，直到通過橋這端的中國武警衛哨，向香港海關方向走了五、六公尺，才會感覺已踏上自由土地，心情才敢放鬆，此時，橋墩兩邊吹來的風，你都會大大的吸入胸口，體會那自由的新鮮空氣，此時步伐是輕盈的。短短一座橋，卻並存著巨大的化學變化，同樣的空氣，卻是獨裁專制與民主自由的制度給出不同的感受。

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一九九二年時，香港恆生指數六四七○點，台灣加權股數五四五九點，港股指數自此一路領先，一路飛揚。二○一八年港股更衝高到三三四八四點，台股則在一一一二六點，差距擴大到二二三五八點。接著短短五年，就在今（二○二三）年的這兩天，台股一七三四一點和港股（盤中）一七三○三點出現黃金交叉，前（廿九）天台股更以一七三七○點收市，港股則跌破萬七大關，宣告兩地股市進入新局面，意義非凡！

香港曾是東方之珠，自一九九七香港回歸中國後，說好五十年不變，不過短短廿幾年，陸續發生雨傘革命、反送中事件，如今連股市也落後台股。我離開香港廿多年了，期間曾幾次短暫停留，但「港覺」真的不一樣了。就是「主權」的差別，從前過羅湖關的那種氣氛，已悄悄壟罩在香港身上。

沒有主權，就只能選特首。台灣國家的未來由人民共同決定，聰明的台灣選民，你的選票是投總統還是特首？二○二四大選具有關鍵性意義！

（作者是電腦業半退休人士）

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