社論》慎防藍白危機外溢為台灣危機

大選旗艦，本土的侯友宜，深藍的趙少康，韓國瑜領軍不分區，國民黨馬英九、朱立倫也是靈魂人物。這樣的陣容顯示，侯友宜頂多像是之一。新北市的高人氣明星，進入深藍色的大染缸，不論是不是不由自主，侯友宜都已經失去本土想像了。現在，要和平不要戰爭，要客機不要戰機，要商機不要危機，已成他的順口溜，渾然不覺在學舌「北京話」。以往，「拒絕黑金在任何政黨出現」，如今為牛鬼蛇神站台，臉不紅氣不喘。且副手有言在先：他不會做沒有聲音的副總統。如此喧賓奪主，侯亦逆來順受。如此這般，即使國民黨勝選，侯最可能的角色定位，不少人懷疑會是「虛位總統」。

從韓國瑜到趙少康，究竟是「外省藍」的少康中興？還是迴光返照？二○一八，韓流橫掃台灣，但也暴起暴落，以罷免劃下句點。二○二四，「外省藍」又捲土重來，更具意識形態煽動力，趙的起手式，令人油然想起一九九四的首都之役，主流、非主流的內鬥，外來、本土的外鬥，交織成複雜的激烈戰場。三十年後，當年的「三民主義統一中國」，早已代之為對岸的「一黨專政強國夢」。所謂的九二共識（核心是「兩岸同屬一個中國」）、反對台獨（中華民國維持「中國體制」），挑戰的對象不只民進黨，更包括了二三○○萬人。「外省藍」、「本土藍」，表面上有西裝筆挺、牛鬼蛇神之別，實際上都是利益獵人。所謂的下架民進黨，交集仍是上下都吃得到的利益。藍白合破局，不也是赤裸裸的「分贓不均」所致？講到利益，北京又是另一種奶嘴。

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白營是藍營的對照組。趙，柯，都深諳媒體放大作用。不同之處在於，柯生逢網路數位時代，而趙是平面類比時代，從馬英九「三中傳奇」而來的中廣，堪稱趙的政媒大本營。時代在變，潮流在變，柯的魔笛呼召著年輕人，而趙的魔笛催眠著老年人，共同點是借力使力，「從大陸包圍台灣」。馬朱韓趙，反李，反扁，反蔡，反賴，反台灣國民黨，反本土民進黨，反轉型正義，反獨促統，滿口「藍調北京話」。柯，目前還不想走那麼遠，卻也難掩「白調北京話」之味。

於今回顧，蔣經國「吹台青」（樣板），同時，也在培養「外省藍」（接班梯隊）。少數統治多數，蔣經國走的是平衡路線，安排李登輝牛棚備位，外省藍則盤據黨國上層結構。他可能沒有料到，身後的民主發展，打亂了「共治」的政治安排。最後，民主化，本土化，蔚為主流，也揭開後蔣時代的主流、非主流纏鬥，令本土勢力借機壯大。李煥，郝柏村，遵循宮廷政治，敗於李氏手握的正統。較晚輩的「外省藍」，呼群保義形成新國民黨連線，力抗李氏號召的本土勢力。進而，新國民黨連線轉為新黨，即使終究泡沫化，仍鋪設了國共第三次合作溫床。後來的宋楚瑜，走出大內，天道酬勤，一九九六旋風，不下於二○一八韓流，只是，回歸藍營，難逃泡沫化一途。

國民黨的「藍調北京話」，始於二○○五連戰訪中，連胡會聯共制台。二○○八至二○一六，馬英九執政予以落實。二○一六，國民黨再度在野，繼續走連馬路線，配合中國對台和統、武統。諷刺的是，侯友宜原來的高人氣，卻是建立在與連馬路線保持距離，讓主流社會起台灣國民黨之想像。可惜，侯友宜的政治歷練，跟不上聲望上升，既未曾與聞黨機器運作，也無緣全台灣走透透貼近民意，所以，沒有建立接上地氣的核心價值。侯或以為這次大選，他是唯一的眾望所歸，國民黨必定眾星拱月。不料，「外掛的外省藍」，郭台銘願賭不服輸，硬是讓侯的民調開高走低。似乎為了自保，侯別無選擇與深藍共舞，至少萬一大選表現欠佳，可以讓深藍也分擔責任，自己不致淪為「戰犯」。

藍白既然不合，雙方立馬拉開陣勢。馬朱韓趙，中國夢毫不避諱，侯必須概括承受。柯，在兩岸及藍綠之間，都想搞灰色地帶，將選票極大化。只不過，不論「藍調北京話」或「白調北京話」，都有政黨危機外溢的風險。國民黨，民眾黨，有異有同，危機類似，一是兩黨路線背離、侵蝕主流民意，二是提供北京對台統戰的協力者，三是萬一它黨執政失敗民怨沸騰，它們可能獲得執政機會，釀成民主埋葬民主的悲劇。「藍調北京話」，「白調北京話」，北京聽來都十分悅耳，也不斷教他們講字正腔圓的「標準北京話」。而那，不僅是藍白的危機，也是台灣的危機。危機能否克服？明年一月十三日，蔣經國逝世紀念日，就會見真章。

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