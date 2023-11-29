晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》棄誰保誰天曉得

2023/11/29 05:30

藍白合，一一二三曲終人散，侯趙配、柯吳配、賴蕭配，三腳督正式上演。郭賴配，宣佈退選，百萬連署白忙一場，只留下一些官司，以及吹破的肚皮。郭、柯二人，在藍白合大戲，前者初選失利仍不退場，二人暗通款曲對付侯，後者在一一一五協議，又來個翻臉不認帳。結果，二人的結局都有點灰頭土臉。郭，富士康查水表便神隱，早就玩不下去了。但他似乎不死心，硬是陪柯玩到底，弄得一一二三被侯雙殺。沉浸於被騙憂鬱，柯登記之後不克出陣即戰，元氣、士氣都有待恢復。

柯自視甚高，一流人才讀醫學院，根本看不起不知幾流的警察學校。藍白合，柯始終以朱立倫為對口，至於侯，「常常讓我忘了他的存在」。孰料，一一二三君悅之會，竟遭侯殺個措手不及。對弈屈居下風也就罷了，一流人才的自尊受挫，可能才是柯必須閉戶養神的原因吧。藍白分手之後，國民黨堅壁清野，下令小雞不准找柯站台，而民眾黨只提名十一位區域立委，令柯頓有英雄無用武之地的窘態。千金難買早知道，現在可該點滴在心頭了，國民黨掛在嘴上的政黨實力，三十七席立委、十四位縣市長及無數的縣市議員、鄉鎮市民代表等，不是柯的民調變得出來的。

此外，所謂的「選總統要準備一百億」，組織動員柴米油鹽，資源不夠動不了員。此所以，一一一五協議，看來柯原來好像認清現實，做好「侯柯配」的心理準備了，無奈，主戰派、支持者無法接受。尤其是，柯媽開示：「如果要我兒子做副的，不如就不要選了啦！」或許，「柯吳配」，看重的是配角的財團背景吧。郭的退選聲明，沒有一字感謝賴佩霞、百萬連署民眾，他會對柯另眼相看，慷慨解囊支援銀彈嗎？更何況，考慮到北京因素，富士康好不容易輕罰兩萬人民幣，郭還想繼續給自己跟富士康找麻煩嗎？全國性大選需款甚急，柯的聲勢若由高轉低，是否仍能獲得足夠挹注，是個問題。如果這成了「阿基里斯之踵」，柯也只能徒呼負負了。

藍白合，搞成政治正確，藍營缺乏信心，一路巴著柯不放。可惜，柯越玩越自我感覺良好，不顧國民黨的顏面、侯的人格、馬見證的協議，令國民黨上上下下都在抓狂。與柯割席，找趙搭檔，侯基本上穩住藍營軍心，被棄保的機率相形降低。未來七個星期，如果國民黨調整戰略，與民進黨捉對廝殺，建立藍綠對決的格局，柯與民眾黨的拓展空間，可能會受到限制。原來，柯的戰略是與藍營搞曖昧，並把侯的聲勢、民調壓低，最後關頭操弄棄侯保柯。然而，事實跟不上理想，柯不僅一直無法拉大勝差，甚至有些民調還被侯超越。長此以往，果真發生棄保效應，棄誰保誰還有得瞧。

一九九四，台北市長選舉三腳督，開票結果，陳水扁四成四，趙少康三成，黃大洲兩成六。黃的票源，流向扁似乎多於流向趙。二○○○總統大選，扁連宋三腳督，開票結果，扁三十九．三％，宋三十六．八四％，連二十三．一％。連的票源，流向扁可能多於流向宋。二○一八，台北市長選舉三腳督，開票結果，柯四十一．一％，丁四十．八％，姚十七．三％。姚的票源，大量流向柯。這次三腳督，侯趙搭檔立即出征，侯罵「不要臉的一定死」，趙呼籲柯的支持者棄柯保侯。萬一又來一次棄保，依目前情勢預判，藍綠之間應無可能，棄綠保白比棄白保綠的可能性低些，藍白之間如何棄保尚有待觀察，但棄藍保白的機率比先前降低了。藍白之間的棄保，如果侯柯支持度不相上下，雙方在棄保效應中有得有失，實質上或許跟沒有棄保差不多。

話說回來，除了賴侯柯，也不能忽視北京這個場外參選人。侯，九二共識，反對台獨，侯趙配，強化了這種品牌形象。藍白合人算不如天算，北京加大批判賴蕭配獨上加獨，會不會在選民心中激起反感，可以說是侯、柯的風險。藍白破局後，柯在兩岸政策光譜，會往北京或華府微調？他的戰略決定，對自己與民眾黨的選舉表現，不無影響。侯趙配，穩住深藍軍心，民調穩紮穩打，北京沒有理由丟包。倒是，柯這位「美國批評者」，若不比國民黨更親中，如何獲取北京關愛的眼神？特別是，美中正在地緣爭鋒，一旦國、民兩黨各就各位，分別成為北京、華府的首選，從而導致柯在內外都逐漸邊緣化，對他的政治前景當非福音。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書