社論》棄誰保誰天曉得

藍白合，一一二三曲終人散，侯趙配、柯吳配、賴蕭配，三腳督正式上演。郭賴配，宣佈退選，百萬連署白忙一場，只留下一些官司，以及吹破的肚皮。郭、柯二人，在藍白合大戲，前者初選失利仍不退場，二人暗通款曲對付侯，後者在一一一五協議，又來個翻臉不認帳。結果，二人的結局都有點灰頭土臉。郭，富士康查水表便神隱，早就玩不下去了。但他似乎不死心，硬是陪柯玩到底，弄得一一二三被侯雙殺。沉浸於被騙憂鬱，柯登記之後不克出陣即戰，元氣、士氣都有待恢復。

柯自視甚高，一流人才讀醫學院，根本看不起不知幾流的警察學校。藍白合，柯始終以朱立倫為對口，至於侯，「常常讓我忘了他的存在」。孰料，一一二三君悅之會，竟遭侯殺個措手不及。對弈屈居下風也就罷了，一流人才的自尊受挫，可能才是柯必須閉戶養神的原因吧。藍白分手之後，國民黨堅壁清野，下令小雞不准找柯站台，而民眾黨只提名十一位區域立委，令柯頓有英雄無用武之地的窘態。千金難買早知道，現在可該點滴在心頭了，國民黨掛在嘴上的政黨實力，三十七席立委、十四位縣市長及無數的縣市議員、鄉鎮市民代表等，不是柯的民調變得出來的。

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此外，所謂的「選總統要準備一百億」，組織動員柴米油鹽，資源不夠動不了員。此所以，一一一五協議，看來柯原來好像認清現實，做好「侯柯配」的心理準備了，無奈，主戰派、支持者無法接受。尤其是，柯媽開示：「如果要我兒子做副的，不如就不要選了啦！」或許，「柯吳配」，看重的是配角的財團背景吧。郭的退選聲明，沒有一字感謝賴佩霞、百萬連署民眾，他會對柯另眼相看，慷慨解囊支援銀彈嗎？更何況，考慮到北京因素，富士康好不容易輕罰兩萬人民幣，郭還想繼續給自己跟富士康找麻煩嗎？全國性大選需款甚急，柯的聲勢若由高轉低，是否仍能獲得足夠挹注，是個問題。如果這成了「阿基里斯之踵」，柯也只能徒呼負負了。

藍白合，搞成政治正確，藍營缺乏信心，一路巴著柯不放。可惜，柯越玩越自我感覺良好，不顧國民黨的顏面、侯的人格、馬見證的協議，令國民黨上上下下都在抓狂。與柯割席，找趙搭檔，侯基本上穩住藍營軍心，被棄保的機率相形降低。未來七個星期，如果國民黨調整戰略，與民進黨捉對廝殺，建立藍綠對決的格局，柯與民眾黨的拓展空間，可能會受到限制。原來，柯的戰略是與藍營搞曖昧，並把侯的聲勢、民調壓低，最後關頭操弄棄侯保柯。然而，事實跟不上理想，柯不僅一直無法拉大勝差，甚至有些民調還被侯超越。長此以往，果真發生棄保效應，棄誰保誰還有得瞧。

一九九四，台北市長選舉三腳督，開票結果，陳水扁四成四，趙少康三成，黃大洲兩成六。黃的票源，流向扁似乎多於流向趙。二○○○總統大選，扁連宋三腳督，開票結果，扁三十九．三％，宋三十六．八四％，連二十三．一％。連的票源，流向扁可能多於流向宋。二○一八，台北市長選舉三腳督，開票結果，柯四十一．一％，丁四十．八％，姚十七．三％。姚的票源，大量流向柯。這次三腳督，侯趙搭檔立即出征，侯罵「不要臉的一定死」，趙呼籲柯的支持者棄柯保侯。萬一又來一次棄保，依目前情勢預判，藍綠之間應無可能，棄綠保白比棄白保綠的可能性低些，藍白之間如何棄保尚有待觀察，但棄藍保白的機率比先前降低了。藍白之間的棄保，如果侯柯支持度不相上下，雙方在棄保效應中有得有失，實質上或許跟沒有棄保差不多。

話說回來，除了賴侯柯，也不能忽視北京這個場外參選人。侯，九二共識，反對台獨，侯趙配，強化了這種品牌形象。藍白合人算不如天算，北京加大批判賴蕭配獨上加獨，會不會在選民心中激起反感，可以說是侯、柯的風險。藍白破局後，柯在兩岸政策光譜，會往北京或華府微調？他的戰略決定，對自己與民眾黨的選舉表現，不無影響。侯趙配，穩住深藍軍心，民調穩紮穩打，北京沒有理由丟包。倒是，柯這位「美國批評者」，若不比國民黨更親中，如何獲取北京關愛的眼神？特別是，美中正在地緣爭鋒，一旦國、民兩黨各就各位，分別成為北京、華府的首選，從而導致柯在內外都逐漸邊緣化，對他的政治前景當非福音。

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