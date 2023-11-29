自由廣場》應該親美日或親中共？

◎ 莊勝榮

台灣人好騙，可能跟海島國家及基因有關。日本統治台灣時的民政長官，後藤新平曾說，台灣人難教好騙愛錢，愛當官貪小便宜愛風神。這幾句話形容的讓人生氣，但想想後莞爾一笑，好像對，值得大家反省警惕。

人的缺點需要透過別人的眼珠才能明白，因為往往只見別人眼中的沙，不見眼前的橫木。西方人所講，看不見屋內的大象，來形容集體迷失，明顯的問題，視而不見不去討論。台灣人好騙，平時受詐騙集團所騙，選舉時遭政客所欺。這是值得探討的課題，不能當作屋內的大象吧！

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不少人分不清二○二四年總統大選跟二○二二年九合一選舉的區別，有選民甚至說，選誰都一樣，沒賺沒得吃。地方選舉跟縣市的建設及人民生活福利息息相關。明年一月十三日總統及立委選舉，除了與國家總體建設有關外，涉及國防，外交及與中國的關係，攸關你我他的生存與國家的前途，怎麼會是沒賺沒得吃，選誰都一樣的愚蠢答案？

簡單講明年大選跟國家要走什麼路有關聯，究竟是走愛美愛日的康莊大道，還是走親共投共的黃泉之路？這是重大而要命的選擇。已故的蔣經國無法爬出來告訴你，但他生前反共如果現在還活著，相信也是有反共的睿智。

如果有人以台海戰爭威脅，他方面又要縮短役期為四個月，看在美國人眼裡，有這種矛盾謬論，萬一真的台海爆發戰爭，他們會怎麼想？台灣人自己不當兵捍衛保護國家，我們為什麼替他們犧牲？如果選民選擇親共投共路線，中南海在高興慶祝，美國能夠說No嗎？只能搖頭說該死的台灣人，也害慘美國人。因為這兩國命運的鎖鍊鎖在一起。台灣沒有美國，台灣完蛋，美國失去台灣，就像失去倚天劍屠龍刀，將失去世界第一的寶座。

總統及立委的政見，雖不可能百分之百實現，但總是要有選舉牛肉。不能像共產黨以戰爭恐嚇台灣選民，更不能自己比別人貪污嚴重，還扯別人莫須有的貪污，泥巴戰經不起考驗。明年一月十三日，恰好是蔣經國去世卅六週年，彷彿冥冥之中註定，要跟他走反共的路線。別以為台灣人真的好騙，選舉緊要關頭時，眼睛還是雪亮的多，愚蠢的少。

（作者是律師）

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