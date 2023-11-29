晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》應該親美日或親中共？

2023/11/29 05:30

◎ 莊勝榮

台灣人好騙，可能跟海島國家及基因有關。日本統治台灣時的民政長官，後藤新平曾說，台灣人難教好騙愛錢，愛當官貪小便宜愛風神。這幾句話形容的讓人生氣，但想想後莞爾一笑，好像對，值得大家反省警惕。

人的缺點需要透過別人的眼珠才能明白，因為往往只見別人眼中的沙，不見眼前的橫木。西方人所講，看不見屋內的大象，來形容集體迷失，明顯的問題，視而不見不去討論。台灣人好騙，平時受詐騙集團所騙，選舉時遭政客所欺。這是值得探討的課題，不能當作屋內的大象吧！

不少人分不清二○二四年總統大選跟二○二二年九合一選舉的區別，有選民甚至說，選誰都一樣，沒賺沒得吃。地方選舉跟縣市的建設及人民生活福利息息相關。明年一月十三日總統及立委選舉，除了與國家總體建設有關外，涉及國防，外交及與中國的關係，攸關你我他的生存與國家的前途，怎麼會是沒賺沒得吃，選誰都一樣的愚蠢答案？

簡單講明年大選跟國家要走什麼路有關聯，究竟是走愛美愛日的康莊大道，還是走親共投共的黃泉之路？這是重大而要命的選擇。已故的蔣經國無法爬出來告訴你，但他生前反共如果現在還活著，相信也是有反共的睿智。

如果有人以台海戰爭威脅，他方面又要縮短役期為四個月，看在美國人眼裡，有這種矛盾謬論，萬一真的台海爆發戰爭，他們會怎麼想？台灣人自己不當兵捍衛保護國家，我們為什麼替他們犧牲？如果選民選擇親共投共路線，中南海在高興慶祝，美國能夠說No嗎？只能搖頭說該死的台灣人，也害慘美國人。因為這兩國命運的鎖鍊鎖在一起。台灣沒有美國，台灣完蛋，美國失去台灣，就像失去倚天劍屠龍刀，將失去世界第一的寶座。

總統及立委的政見，雖不可能百分之百實現，但總是要有選舉牛肉。不能像共產黨以戰爭恐嚇台灣選民，更不能自己比別人貪污嚴重，還扯別人莫須有的貪污，泥巴戰經不起考驗。明年一月十三日，恰好是蔣經國去世卅六週年，彷彿冥冥之中註定，要跟他走反共的路線。別以為台灣人真的好騙，選舉緊要關頭時，眼睛還是雪亮的多，愚蠢的少。

（作者是律師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書