自由廣場》升級後的M60A3戰車

◎ 宋磊

長期以來，陸軍裝甲部隊為陸上的骨幹之一，尤其是牽涉到地面作戰時，陸軍常被外界視為本島最終的決戰關鍵，目前陸軍的主力戰車仍是M60A3，雖當初採購的型號為二手戰車，但因耐用、成本低，仍在隊服役。

二○二一年美方宣布出售台灣一○八輛M1A2T戰車，未來預計部署在北部的裝甲旅，少部分配置在「陸軍裝甲兵學校」，M1A2T戰車是地表上火力、防護力與機動力最強的戰車，唯一美中不足的在於，採購數量無法將現有的M60A3、CM系列戰車全數汰除，因此提升現有的M60A3戰車成為陸軍努力的重點方向。

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按照陸軍規劃，未來M1A2T戰車將全數部署在北部地區擔任首都圈的防務工作；中南部、東部以及離外島則以M60A3戰車為主。據軍方表示，陸軍將有極大機會採納美方建議，也就是以現役M88A2重型裝甲救濟車的引擎AVDS-1790-8CR來安裝在M60A3戰車車體，除有效提升機動力外，引擎馬力比現役的型號AVDS-1790-2C多了三百匹馬力，將使M60A3戰車在擔負戰場任務時，更有能力應付作戰任務。

以台灣的地理狀態，發生兩軍戰車對戰的機會不大，基於戰車依舊為各國陸軍骨幹，且與台灣地形相似的國家也以戰車作為陸軍的主力，陸軍在建軍上自然沒有理由完全偏廢戰車部隊的實力。

（作者為淡大戰略所博士生）

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