自由廣場》力阻中國「兒童白肺」入侵台灣

◎ 游森琳

國人雖有意願去中國旅遊，但須知，中國北方的北京、天津、瀋陽等地近來爆發大量『兒童白肺』病號，醫院急診壅塞，尤其兒童與重症人數暴增，引發國際關注。世界衛生組織（WHO）點名要中國公布資訊，我國的疾管署已掌握緊盯情勢變化，副署長羅一鈞說「中國類流感快速攀升，直逼去年底新冠病毒大爆發」，尤其「中國官方資料不足，是最大的隱憂」。

台灣先進的衛生、醫療、福利的完整制度，是世界排名前段班的國家，但遇到流行病毒的傳染亦不能倖免於外，「中國武漢肺炎」的爆發，台灣也遭受慘痛肆虐，有幸的是經過政府機構積極防治與人民全力配合，將病情有效控制，將傷害減到最低！

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2019年武漢肺炎已醞釀流行，適值台灣大選，中共的介選，試圖干擾台灣經濟:宣布「中國人禁止赴台灣觀光旅遊」；當時國民黨還向執政黨叫囂，要求「開放大陸同胞來台觀光救經濟」！ 2020年武漢肺炎大爆發，萬幸蔡英文高票當選總統，蔡政府得以延續嚴格的防疫措施與國人充分配合，台灣終得免於一場無情武漢肺炎的浩劫，當時有人慶幸的說「倘若是韓國瑜當選總統，必定開放大量中國人來台旅遊和依親，以作為慶祝行情，後果不堪設想，真是天佑台灣」！

現在又逢大選年，又是中國「兒童白肺」開始流行，當年的事彷彿重演，除了國人要對病毒提高警戒心『勤洗手、戴口罩』做好個人基本安全防護措施，赴中國旅遊的台灣人也要小心，別把病毒帶回台灣而危及親人小孩和朋友，也呼籲政府單位對於境外人士入境，加以嚴格把關、管制，不讓流行病毒再度肆虐台灣。

（作者是台灣活力旺企業協會理事）

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