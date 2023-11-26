自由廣場》選對的領導人，走對的民主路

◎ 陳俐甫

11月23日由郭台銘與柯文哲安排藍白最終整合會議在君悅酒店舉行。本來要作為侯柯配或柯侯配最後結果的評定，在眾目睽睽下宣告破局，豪門顯貴惡言相向、博士教授斯文掃地，醜態被媒體直播，創下台灣民主發展史之紀錄。由三方鬥法過程可以發現：

柯文哲是現實主義者，兩任市長做完還不忘回台大醫院辦退休，主張藍綠一樣爛，他最討厭蟑螂和國民黨，卻向國民黨強調自己有民調優勢，柯正侯副最有贏面。

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郭台銘再度參戰，宣誓將參選到底，但在鴻海被中國政治查帳後，就消聲匿跡，幾乎完全停止公開活動，萌生退意卻死要面子，想華麗變身為藍白桶箍，夢想當大哥，他是徹頭徹尾的個人英雄主義者。

侯友宜陣營認為選舉過程是資源決勝負的唯物主義者，自認有地方組織與選舉資金，每次總統選舉都不缺席的老牌政黨才有權叫牌。

他們談的都是黨派利益與個人顏面，爭的都是權位與順次。柯文哲與郭台銘甚至公然主張密室政治，不但闢室準備搓圓仔湯，還要媒體在樓下等，完全沒有代議政治應公開透明的觀念，更是視選罷法如無物。

柯文哲事前洩漏郭台銘早已想退選，來君悅會議當桶箍只是找個台階下，而侯友宜公開念出柯給的簡訊讓郭顏面盡。柯文哲沒反對侯友宜提早洩漏郭想退選，而是生氣他用柯給的手機訊息來證實，因為侯曝光了當天柯找侯來君悅赴約只為應付郭的大哥心態。

公然倡議密室政治，公開他人隱私訊息，不能誠心面對朋友的託付，都不是適格的國家領導人！

由他們的副手選擇來反思：侯柯郭都是互相算計，最後一刻才決定副手，期望敵人甘居副手，使副手失去主體性，變成聊備一格。雖然郭最早宣布賴佩霞為副手，賴表示隨時可讓位，好像只是為了填補連署欄位所需的姓名。莫非，她本來就是被找來上戲的專業演員？不管是從政未滿周歲的新人吳欣盈、抑或老謀深算的知識藍趙少康，都是在截止前一刻時才匆匆上位，還沒當上備位元首就先當了備胎候選人。

選舉雖像定期的拜拜，但非僅拜拜，而是國家命運的抉擇。政策的牛肉在哪裡？人才的甄補在哪裡？民主不該是鬧劇，我們應該追求民主深化而非放任民粹深化！

選戰正要開打，讓我們用民主防衛台灣，勿任憑有心人用民主毀滅台灣。

（作者是台灣國家聯盟決策委員、台灣教授協會會長）

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