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自由共和國》吳明烈／終身學習 豐盈人生「三千萬」

2023/11/26 05:30

吳明烈／暨南大學特聘教授

生命是一場充滿人生百味的饗宴。人的一生中有許許多多重要日子，每個重要日子都有其獨特意義。要看出他人是否很重視你並珍惜與你的緣分，可看看他是否會出現在你生命中的重大日子裡。生命中的重大日子少不了出生之時、大喜之日、離世之時。在你出生之時，與你最有深厚緣分的是父母親，他們會在場歡迎你的到來。其他與你尚未結緣的人，此時通常是不會到場。等你要建立屬於你自己的新家庭，開啟婚姻大門之時，重視你的人會來參加你的婚禮。等你塵緣已盡，回歸天地之際，重視你的人會來參加你的告別式。此時的你已進入虛無，是否還能看得到，這難以預料。如此看來，婚禮是其中可以確確實實看到重視你的人，是否來參加你生命中的這場盛會。

人生大喜之日，總會受到親朋好友師長的祝福。婚禮的祝福是一門藝術，既要不落俗套，又要令人倍感溫馨，且要呼應新人的個別情況。有一次受邀到自己指導的研究生婚宴致詞，我說著要送給這對新人「三千萬」紅包，頓時全場投以羨慕的眼光，心想這位教授怎麼送禮這麼大方。因為這位指導的研究生是從事終身學習的主題研究，所以我除了紅包賀禮之外，還特地加碼了「三千萬」。這「三千萬」是千萬要終身學習、千萬要樂在學習、千萬要享用學習。這是人生至為美好的禮物，不但可為自己持續增值並可創造出更多難能可貴的價值。

千萬要終身學習：學習是一輩子的功課，而不是一生某個階段才需要的活動。知識半衰期日愈縮短，終身學習已不再是需不需要，而是生活的必要。透過學習持續自我提升並且與時俱進，成為終身學習者。

千萬要樂在學習：學習既是一輩子的功課，當以快樂的心境面對之。一個能夠樂在學習的人，往往學習效果較佳。樂在學習會為學習累積持續動能，並能樂此不疲，學習不再是負擔而是一種彌足珍貴的喜樂。能夠樂在學習，才能成為學習達人，人生時時處處因學習而發達。

千萬要享用學習：當我們深刻體會到學習的快樂與真諦之後，學習即是一種享受，帶來身心靈的無限洗滌與舒暢。學習要能發揮效用，用以自我實現與兼善天下，這樣的學習才是充滿價值的學習。因能懂得學以致用，學習更能深化成為我們的意識，並且凝化成個人的學習魂。善於享受學習與運用學習乃是終身學習的至上之境。

在我送完「三千萬」的真實義之後，我再深摯勉勵與祝福這對新人，能夠夫妻永結同心，一起打造屬於自己的學習型家庭，邁向幸福康莊大道。擁有這「三千萬」的人生必是豐盈人生。如能進一步善加投資這「三千萬」，當可變成三個意，投資報酬率可謂相當大。這三個意是想法要有創意、行動要有意義、人生要有回憶。

想法要有創意：以學習與巧思打造自己的創意人生，一成不變的生活會讓生命失去成長的動能與活力。每天讓自己在生活中展現創意，讓自己保持美好的改變。對一切事物不要存有僵化式思維，而是要以開放開闊的心胸態度，盡情去想像，盡情去創造自己的人生。

行動要有意義：時間在哪裡，成就在哪裡。一生韶光雖為易逝，卻能以有限的光陰，創造不朽的事蹟。所謂「欲精通一門專業，至少需十年功。」「十年寒窗苦讀無人問，一舉成名天下知。」「台上三分鐘，台下十年功。」「十年樹木，百年樹人。」「十年河東，十年河西。」人生是由數個十年所累積而成，每個十年都是人生的黃金歲月。善加運用每個十年之功，將時間專注在有意義的事情之上，經過時間洗禮與成果累積，打造出成就不凡的人生。

人生要有回憶：一個人的成功向來是靠努力的軌跡與成就的事蹟，而非憑靠幸運與奇蹟。回憶是過往人生軌跡的重現，映照出個人的努力事蹟與歲月足跡。美好的人生回憶，源自於每個當下的努力與堅持，勾勒出一生的風光。每個人會在人世間留下什麼樣的足印與軌跡，都來自於善加運用每個當下的力量。活在當下，一步一腳印，堅持在對的方向前進，未來必是充滿豐盈回憶的人生。

豐盈人生「三千萬」少不了學習，千萬要終身學習、樂在學習、享用學習。透過學習所累積的智慧與福德，乃是生命可帶著走的饗宴。這「三千萬」豐富了我們的人生，使其一生不虞匱乏。這「三千萬」投資累積的三個意，想法要有創意、行動要有意義、人生要有回憶，讓我們一生時時豐盈且處處飽滿，走出屬於自己最純粹自在的足跡。

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