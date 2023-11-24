社論》以常識和常理看藍白合

有如各方所看到的，藍白合運作過程，相關人等各有算計，各懷鬼胎，耍弄政治權術，政治動作不斷。圖為國民黨總統參選人侯友宜、主席朱立倫和前總統馬英九晚間和獨立總統參選人郭台銘、民眾黨主席暨總統參選人柯文哲23日在君悅飯店會談，會前五人應媒體要求先合影。（記者朱沛雄攝）

歷經好幾月的亂象之後，大選今天進入新階段，總統、立法委員登記截止，名單一經中選會確定，選戰正式展開。歷經民進黨執政八年，台灣內外考驗不斷，中央政府層級的大選，是一次政經社會總檢討，應就國家整體走向及政策理性辯論。現實上，由於奪權算計所導致的惡鬥不已，政治口水多於實質詰辯，攻訐互嗆等負面手法盡出，加上中國黑手介入若隱若現，選戰進入新階段之後，能否理性當道，回歸大選應有的真諦，令人不敢樂觀。

政壇為大選而紛亂好幾個月，最顯著的例子莫過於所謂藍白合，即藍色的中國國民黨與自稱白色的台灣民眾黨，由於所推出的總統人選民調不足以勝選，乃亟思結合成一組人馬，以圖擊敗綠色的民進黨。藍白合是一廂情願的權謀，以為政治問題可以簡化成算術問題，期盼「一加一等於或大於二」；但這一政治算計，不僅我國前所未見，在正常的民主國家也非正辦，其不足以成事，其實從常識和常理看，不難論斷。

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名不正而言不順，是最大致命傷。從黨名來看，一個是「中國」，一個是「台灣」，台灣與中國結合，不但相容相應的化學成分扞格，在國際關係和台灣的意見市場都難以銷售。中央研究院歐美研究所二十日公布民調顯示，七十八．四％台灣民眾認為台灣與中國互不隸屬，只九．三％認為中國是值得信賴的國家，即為例證。

其次，藍白合喊出「下架民進黨」口號，其實是假議題。誠然，民進黨執政八年，表現正負評價都有，理應於大選過程接受檢驗與公評，且台灣自民主化以來，尚未有連續中央執政超過八年的例子。不過，從常理與常識看，「下架民進黨」之後，上架的是何者，才是選民關切的重點。就此而言，民眾黨人才不足，黨主席柯文哲當台北市長政績鴉鴉烏，留下不少政治空頭支票；國民黨有多年執政經驗，但也留下黑金貪腐惡名。更難以令公眾安心的，這兩個在野黨都在中國政策主張與主流民意頗有差距：國民黨在馬英九主政時於《海峽兩岸服務貿易協議》一意孤行，引發太陽花學運，近年繼續大力推銷虛假的「九二共識」；民眾黨高唱「兩岸一家親」，柯文哲與中國的關係也常遭質疑。

再從民主常規看，藍白合也很離譜。民主社會的政黨聯合，通常見於選舉底定之後，未過半者依議會席次等政治實力合作以成其大，或於選舉時未推人選而支持同一人，台灣的藍白在已各自決定總統候選人後仍高調言合，既不符政黨政治常規，也遭質疑有觸法之虞。已有法界人士指藍白合違反《總統副總統選舉罷免法》第八十四條規定，即搓圓仔湯條款；同樣有民眾告發撮合藍白合的馬英九等人涉及期約賄選。

同樣是政治現實，藍白結合，打的如意算盤是，各自的支持者將自動整合，匯總以成其大，超越最大對手民進黨的賴清德。然而，儘管民調顯示藍白相加或可大於綠，現實上卻未必如此。民主政治之下，人民是頭家，藍白原有各自的支持者，不同政黨結合後雖有人贊成，也必有人反對，不認同另一政黨或不甘所支持政黨淪為副手而喪失主體性者，票投不下去，以致跑票，一加一小於二的可能性反而較高。柯文哲十五日簽下藍白合六項協議後，從親信、幕僚到家人反對聲浪四起，即可見一斑。箇中道理很簡單，政黨原是個別政治利益或意識形態者的結合，未必能移轉他黨，從組織架構、選舉運作到黨員忠誠度皆然，即使是強人或一人領導的政黨，未必能把支持者或選票如豬仔般整批交易。

從而，以簡單算術看，藍白合可大於綠，現實上卻未必如此如意。有如各方所看到的，藍白合運作過程，相關人等各有算計，各懷鬼胎，耍弄政治權術，政治動作不斷，儘管檯面上口號動聽，畫山畫水，政治比劃高來高去，加上幕僚放話，名嘴大膽論斷，各方臆測紛紜。藍白合演變至此，絕非政治理想或為公眾福祉的結合，卻像極了政治利益的苟合，為了政治權位的分贓，不惜背叛支持者，也歹戲拖棚，吊足了支持群眾的胃口。

必須強調，距投票還有五十天，選戰是動態變化的競逐。在醜陋演出之後，藍白即便結合了，其實未必足以敲定大選勝負。在蕭美琴成為賴清德副手之後，有了這位駐美代表的卓越表現，美國等國際輿論的樂觀其成，加上相對正常的人格特質，選戰勝負其實仍有待各自努力。

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