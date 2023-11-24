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自由廣場》藍白均不符主流民意

2023/11/24 05:30

◎ 黃嘉瑋

蔡英文總統執政八年來，股票漲幅是「馬笨蛋」（國際認證）的一倍，國防實力是馬的數倍。至於人均GDP、外交政策、潛艦國造、公共建設、長照津貼、長照服務、勞工薪資、幼兒津貼、托育補助、年金改革…，完全勝過馬時代，令國民黨特別嫉妒，於是開始操弄仇恨值。

國民黨為奪回執政權，每天處心積慮，無所不用其極的抹黑、造謠，甚至宣稱「主流民意要下架民進黨」，再配合中共「討厭民進黨」的口號，來煽動人民。依蔡英文總統遠優於馬英九的政績，說要下架民進黨，邏輯完全不通。

何謂主流民意？攸關國家的生死存亡關鍵謂之「主流民意」，也就是以「台灣主體」為核心的反共民意，相對的，親共或不反共的主張，均屬非主流民意。

國民黨的對中路線已走進死胡同，只好緊抱「九二共識，一中各表」來繼續欺騙台灣人民。但是，中共領導人在所謂告台灣同胞書四十週年的談話早已重新定義，就是「兩岸同屬一中、共謀統一」，並提出探索「一國兩制」台灣方案，兩者都為達其統一意志，「各表」已無存在空間。上述國民黨的主張完全不符主流民意，雖然國民黨退而求其次的附合「親美和中」，請問「和中就不會武統嗎？」此亦不符主流民意。

民眾黨柯文哲空有中國政策，卻忽視香港的教訓，天真以為用他的「五個互相」就可達成避戰的目地，但這些招數在最親中的馬政府時代就已全用盡了，仍然避免不了中共武統的威脅，柯顯然是痴人說夢話！聽其言，觀其行，仍存有不切實際的統一幻想，不符主流民意。

二○二○年的總統選舉，蔡英文獲得八一七萭票，得票率五七．一三％，過半以上反共的人民意志，才是真正多數的「主流民意」。以此類推，時代力量和基進黨是「次流」民意，藍、白兩黨則是「下流」民意。希望無恥的藍、白兩黨勿再將「主流民意」這四個字掛在嘴上，著實令人不吐不快！

（作者是退休勞工）

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