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新聞線上》藍白合的機運與劫數

2023/11/23 05:30

記者陳杉榮

明年總統大選鹿死誰手本來很難說，蔡英文執政八年，人民對民進黨不再有新鮮感，國民黨又有龐大的地方版圖，只要國民黨的路線和人選得當，選民並不排斥「政黨輪替」。但侯友宜走回馬英九的老路，朱立倫又浪費太多時間在「藍白合」及「柯文哲」身上，給人民爭權奪利和政黨分贓的印象，民進黨穩健執政又居上風。

侯友宜和柯文哲能不能「正副搭檔」，十足是一場爛戲，完全提不出理念和願景，每天來回反覆做夢下架民進黨，毫無政治誠信，甚至還演出兩黨黨魁簽訂契約，是不是要附帶「家長同意書」的笑料。柯出身綠營，和陳水扁的關係極為密切，又有裂解藍營搶票的陰謀，許多深藍的戲迷「聞扁色變」、「對柯感冒」，早已散場，明年選舉日可能「用腳投票」，投票率不會高。

國民黨想拿下明年的總統寶座，本來的「機運」是「藍藍合」，而不是「藍白合」。侯友宜若能和郭台銘合作，哪有柯文哲的作秀空間？侯去年以壓倒性高票連任新北市長，強大的「本土藍」色彩，坊間還猜測他會不會成為「李登輝第二」？一度引發深藍疑慮。郭台銘表態參選總統，氣勢不若四年前，但挾其雄厚財力，謀士自然靠攏，不乏有「外省藍」、「高級藍」支持。假如侯郭合作，至少有三成五的民調實力，在此情形下，一人黨柯文哲支持度頂多一成五，連「叫牌」的資格都沒有。

朱侯失去了和郭董合作的先機，造就了柯郭眉來眼去曖昧的空間，郭柯兩人的支持者略有重疊，同時墊高了柯的聲量。做無本生意的柯文哲，有了郭台銘影子加盟，自此柯民調支持度維持在兩成以上，變成了大公司。侯「開高走低」，郭又毀諾進行參選連署，「藍藍合」不成，侯朱只好屈膝「藍白合」。

「藍白合」最荒謬的圖像是，國民黨這個百年大黨似乎成了弱勢團體，連續一段時間不斷乞求柯文哲，這是政治史上很荒唐的事情。柯文哲百般拿翹，動輒斥責國民黨，隨意貶低侯友宜，一副捨我其誰，彼可取而代之的樣貌。對照朱侯嚴厲以對民進黨，卻卑躬屈膝對待柯文哲，幾乎是唾面自乾，令人訝異！

柯文哲和民進黨八年來的分合，令綠營和蔡英文痛苦不堪，民進黨非常清楚「柯文哲這個人」，不敢再飲鴆止渴。國民黨為了奪取政權，以為和柯文哲談合作，可以拿下六成選票，下架民進黨，「把劫數當作機運」，非常的危險。不管「藍白合」最終結果如何，國民黨必然會嚐到苦果，遭到裂解只是時間早晚。反過來看，如果民進黨明年繼續執政，柯文哲玩這一齣戲，也算有功於本土政權。

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