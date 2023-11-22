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社論》「領導柯學」不及格

2023/11/22 05:30

「政治柯學」，不講價值，綠白藍紅，能抓到老鼠就是好貓。他對道德審判是無感的，所以，不如審查他的外在行為。（資料照）

藍白喜事，十五訂婚，十八悔婚。接著，柯又會郭，逼侯下嫁。有些觀眾很意外，有些觀眾不意外。柯撂話：二十四日前什麼事情都可能發生，會以民眾黨總統候選人的身分拚戰到底。柯營不乏主戰聲音，柯卻肖想合了當正，因此以退為進，反覆無常。不論如何，經驗顯示，與柯合作，始終要有拆夥的準備，否則可能會被他殺個措手不及，民進黨就吃過這種虧。

「一一一五協議」，一時之間，柯侯配或侯柯配，似乎塵埃落定了。民眾黨，主戰派及期待超越藍綠的支持者，都難以接受柯文哲的城下之盟。脫身之計，只好耍賴。媽寶作風、自食其言、雙重標準、仇恨言論等層出不窮，柯或許以為多數人看不出來，或許多數人會給予免責權。這次，標的是國家最高領導人。如果，他認為選民是以欣賞脫口秀的心情來看待大選，那麼他可能是在測試頭家的下限在哪裡。

可以確定的倒是，柯自承做了與幕僚討論結果不符的決定，「我回去會反省」。柯先前虧郭台銘，「連國民黨的遊戲規則都不知道，就去參加比賽」。這次。輪到郭反問柯：「你這次有看懂遊戲規則嗎？」柯式大頭病在於，自以為聰明絕頂、才高八斗，嘴皮動得比腦皮快。於是，識破這個弱點的對手，不難讓柯手到擒來。過去幾年，他講的大話連篇，把自己形容成台灣唯一能對付（統戰）共產黨的英雄。結果見真章，若連國民黨都鬥不過了，還鬥得過共產黨嗎？

柯常罵「民選皇帝」，彷彿自己民主素養深厚，其實，口嫌體正直，他在台北市就是「民選皇帝」。一人黨，諸法無我自由自在，別人在他眼中都是太監，「北流太監事件」，便是一例。此所以，身為黨主席，他對經營組織、地方發展等興趣缺缺，因為那些浪費力氣便罷了，還會構成內部的權力制衡作用，此可忍孰不可忍。故而，他專心致志博自己的聲量，以圖有朝一日選上總統，賭一把想要的都到手了。賭徒性格，遠在天邊的支持者，尤其是年輕族群，未必感受得到，但周圍的「近臣」應該是點滴在心頭。最揪心的，莫過於過去八年，在北市府被他呼之即來揮之即去的「奴才」。不尊重人性尊嚴，反射性霸凌屬下、少數社群，習以為常的柯若入主總統府，不知道會再出多少國際笑話。

從國共內戰到兩岸交流，經常可以見到一種灰色人影，他們自以為有最高明的騙術，可以利用共產黨完成自己的理想。然而，浮士德一旦跟魔鬼打交道，注定落入共產黨的陷阱無法自拔，從而淪為它的工具人。柯式一人黨，對共產黨相當好用，控制住他這個線頭，就控制住一串粽子。國民黨，有樣學樣，所謂的政黨協商，鎖定隨意決策的柯，「一一一五協議」把幕僚都清場，簡直就是為柯客製化的鴻門宴。誘餌則是柯以為有勝算的心存僥倖，而柯也因此上鉤被誆了。試想，柯若當上總統，如葛來儀所諷刺的，「想像一下他是在跟北京談判」，台灣不就被賣了嗎？可憂的是，雙城論壇淪為中國統戰平台，早已表明柯的鬥爭（談判）能力很平庸！

理想，理念，新政治，柯滿腦子偉大口號的創意，不過，他的行動也幾乎都跟不上那些口號。唸了八年，台北市新政治在哪裡？五大案不了了之，卻交了不少政商新朋友。從皇民後裔到兩岸一家親，親中對手一一化敵為友；一路為他抬轎的，卻陸續被他化友為敵。而且，墜入情網，反目成仇，蜜月期總是不長。此一時藍白合，彼一時藍白鬥，大家也不必詫異。當然，不能小看柯。藍白合，對國民黨可能是歹戲，對柯卻可能是好戲。雙方搞曖昧，新聞天天有，壓縮了賴清德的成長空間。念念不忘藍白合，讓選民感覺國民黨就是不行，所以非拉柯不可。如此，不啻為最後階段的棄侯保柯鋪陳社會心理，甚至連國民黨支持者，都不免先入為主認為柯的勝算較高。柯的葵花寶典，無非是寄生上流壯大自己，只不過，這次不知能否如願以償。國共兩個中國兄弟黨，應該不像本土民進黨那麼容易讓他佔便宜吧！

「政治柯學」，不講價值，綠白藍紅，能抓到老鼠就是好貓。他對道德審判是無感的，所以，不如審查他的外在行為。就此而言，十分可資參考的近例，莫過於十五訂婚到十八悔婚，柯的壓力測試表現。姑且不論繪聲繪影的陰謀論，這段期間的情緒掛帥、決策反覆、糟蹋專業、談判技拙，乃至柯妹所言：「柯文哲是亞斯柏格，他沒有辦法分辨對方是好人、壞人，他都把談判對手當做好人，所以就被騙了。」（編按，引文涉歧視）一句話，「領導柯學」，別人是大野狼，他是小紅帽！柯很在意被抹紅，其實不論什麼顏色，他的「領導柯學」就是不及格。

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