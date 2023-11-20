自由廣場》輕型巡防艦利於海疆防務

◎ 宋磊

國艦國造、潛艦國造為海軍重要的建軍計畫，為強化我海軍海上實力，總統蔡英文日前在左營主持海軍輕型巡防艦「防空型」的造艦計畫典禮，根據海軍輕型巡防艦的功能，未來預計建造防空型與反潛型各六艘巡防艦，期待能彌補現有的二級艦之空缺。

近年來，解放軍海軍高頻率的逼近我海峽中線以東的海域，已造成我海軍官兵沉重的戰備負荷，加上解放軍的艦種數量涵蓋一級艦、二級艦與三級艦，台灣海軍因先天編制較小，在應付解放軍時，一級艦因噸位過大，在攔截對方二級艦時不符合成本效益，三級艦噸位過小較不利於長時間海上作業，海軍唯有建造更多的二級艦才是務實之舉。

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根據媒體以及軍方披露的消息來論，輕型防空巡防艦最大的亮點在於安裝「垂直發射系統」（Vertical Launching System），能攜帶卅二枚國造海劍二防空飛彈，該飛彈系統固然性能優異，配合垂發系統的自製，輕型巡防艦在接戰速度上遠優於其他的發射載具。

垂直發射系統已是各國海軍主力艦的標準配備，包括美軍的神盾伯克級驅逐艦、日本自衛隊的愛宕級護衛艦、南韓的世宗大王級驅逐艦、新加坡的可畏級巡防艦等，均有安裝；垂發系統最大的優點在於，接戰速度快、零死角的射擊、裝彈數量相對多等優點。

更重要的是，垂發系統的自製，更代表我國在自製軍艦能力上的進步，正式與國際接軌。

（作者為淡江大學戰略所博士生）

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