自由廣場》早日變更核能用地 終結核四爛尾樓

新北市政府已於今年二月公告「解除龍門電廠禁制區及低密度人口區」（作者提供）

◎ 蔡雅瀅

此次總統大選，在野黨總統參選人紛紛轉向支持核四。國民黨總統參選人侯友宜過去曾批重啟核四是假議題，指出沒能力處理核廢，就沒資格用核電；如今卻表示將推動核四安全重啟。

民眾黨總統參選人柯文哲曾表示：核四是錯誤決策，應該認賠殺出；如今卻稱：恐怕沒辦法不要核四。

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核四於一九八○年選址鹽寮，其後歷經多次停工、復工，於二○一四年宣布封存迄今，期間曾遭監察院多次糾正、調查，並經原能會多次裁罰。安全問題多到令人觸目驚心，是安全堪慮的拼裝、泡水核電廠兼爛尾樓。而Ｓ斷層穿越廠區，更是就算打掉重練，也無法擔保安全的無解難題。

核四建廠執照已於二○二○年十二月卅一日屆期失效，依子反應器設施管制法第五、卅條，無法無照續建。且經台電申請，核安會會商內政部、經濟部、新北市政府、新北市貢寮區公所等機關，確認已無維持必要後，新北市政府已於今年二月公告「解除龍門電廠禁制區及低密度人口區」。

惟核四廠廠址迄今仍維持「核能電廠用地」，並未依都市計畫法第廿六條「變更其使用」；且尚未依徵收計畫完成核電廠使用之土地，雖因情事變更，已無徵收必要，卻未依土地徵收條例第四十九條「廢止徵收」。

全國發電裝置容量自二○一四年核四宣布封存時的四八八一．九萬瓩，迄今年九月，已增至六三四八．四萬瓩，共增一四六六．五萬瓩，約為核四裝置容量二七○萬瓩的五倍多；其中，再生能源由三八三．六萬瓩增至一六九六．六萬瓩，增幅最大。

而全國年發電量，亦自二○一四年的二五九九億度，增至二○二二年的二八八一億度，共增三一八億度電，超過核四規劃的發電量一九○億度。欲滿足能源需求，可透過節能、儲能、能源管理及再生能源等方案，顯無必要執迷於有重大安全疑慮的核四。

核四共歷經五次公投否決，從尚無公投法，到催生出公投法，卻始終未能讓政客們斷念。

公投結果依公投法第卅、卅二條，僅有二年強制拘束力。執政黨若有決心廢除核四，應盡速在今年底核四全國公投二年期滿「前」，變更核四「核能電廠用地」、「廢止徵收」，並展開轉型規劃，讓全民盡早脫離四十多年的核四紛擾，朝更永續的能源轉型邁進。

（作者為台灣蠻野心足生態協會專職律師）

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