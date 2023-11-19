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自由廣場》藍白合踩搓圓仔湯紅線

2023/11/19 05:30

◎ 吳景欽

國民黨與民眾黨以民調來決定正副總統候選人，其目的自在贏得勝選。只是不同政黨之所以能合作，當在於政治利益的協商與分配，但這是否會觸犯選罷法的搓圓仔湯罪，實有探討之必要。

總統副總統選罷法第84條第1項規定，對於候選人或具有候選人資格者，行求、期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其放棄競選或為一定之競選活動者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科二百萬元以上二千萬元以下罰金，此即為一般所稱的搓圓仔湯。而之所以將此行為入罪，一個很重要的原因，就是避免將選舉當成是交易商品，致嚴重傷害民主制度。

而就屬性不同的兩個政黨要合作，談何容易，甚且要一方退居副手，若無其他利益之交換，如區域立委的禮讓、未來行政院長及閣員的分配，甚至是國營或官營事業等人事安排等，恐都難以避免放在談判桌上，成為交易籌碼。尤其是搓圓仔湯條款所要處罰的範疇，不僅限於實際收受，也包括所謂行求或期約，且所謂利益，依照司法實務的見解，並不以經濟利益為限，而只要是能滿足人的慾望之有形、無形利益，皆包括之。換言之，無論藍白合能否成功，但於現階段的正副總統人選決定、立委選舉之合作，甚至未來組閣的方向等，恐皆已碰觸到選罷法的紅線。

惟值得注意的是，政黨合作以求取得執政權，並因此為政治利益之交換，這並非民主制度所禁止，而是否涉及搓圓仔湯條款，重點在於此等利益交換，有無具體對價關係？ 政治利益比金錢利益更難計算，就算藍白合作，也未必一加一等於二。故就算雙方已談到未來執政的人事安排等，在政治選舉不確定性下，實也屬一種期待利益，亦可以為國為民的空泛理由來解脫搓圓仔湯之質疑。

惟無論如何，既然已有藍白合涉及選罷法犯罪之嫌疑，也已有人為告發，檢察官自應擔起公益代表人的角色。只是在接近大選之際，任何對政黨或總統候選人的調查作為，必會被指為是政治打手，就讓檢方投鼠忌器，而可能留待選舉後再說，致凸顯出政治與刑事偵查的錯綜複雜之關係。

（作者是真理大學法律系所教授兼刑事法研究中心主任）

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