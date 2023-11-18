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自由廣場》緊擁垃圾的新政黨

2023/11/18 05:30

◎ 林尚榮

「細節看得出柯文哲努力讓步」，藍白合的第一時間，有媒體點出了「鋩角」。換言之，提筆畫押的柯文哲並非全然被動，甚至樂見其成，既然如此，何以笑臉進去，出來卻如鬥敗公雞？

柯侯配上不了桌，是政治現實。人家是百年政黨、在野第一大黨、地方執政版圖猶勝執政黨，怎肯屈就當副手？至於侯柯配確立，則是排擠侯郭配，出局的是郭。柯並非輸家，這手牌只能打到這樣。至於表現得一副「委屈」 （包含後來線上會議的哽咽），只是尋求支持者諒解及黨內支持；或是萬一風向不對，想翻盤時可以合理化。

才三個多月前，柯說，從以前到現在，外界談論的「藍白合」或「郭柯合」，最大問題宛如權力分配，從未涉及價值、理念，所以他再宣示一遍「一定會以台灣民眾黨總統候選人的身分參選到底」，言猶在耳，現在呢？

更尷尬的是，這次談判的籌碼「民眾黨主責監督制衡，國民黨主責建設發展，如法務部、NCC、金管會等監管部門，會由民眾黨擔任負責」，等於坐實競爭對手（民進黨）批評的「政治分贓」！

這兩大罩門，柯開了三個處方：示弱、滿腹委屈；繼續增添對民進黨仇恨值；呈現自己的「偉大」。一家子分進合擊，柯媽媽替兒子抱屈，是說給同年齡層柯粉聽的；太太、胞妹臉書是寫給年輕柯粉看的；陳珮琪自是不在話下。

但藍白合敲定的當天下午，柯去「2024總統大選青年論壇」，被問到，他說生平最討厭三樣東西，蚊子、蟑螂、國民黨，如今為何與國民黨合作? 他的回答居然是「我更痛恨民進黨」。仍然有支持者買單，以為柯是為了台灣才會犧牲自己和民眾黨。其實，只有「犧牲民眾黨」才是真的。

民眾黨如同一家新創公司，賣點是不同於藍綠的新政治 － slogan是「藍綠都是垃圾」，所以柯選總統，師出有名，一旦柯投入藍白合，就已違背創業精神，路線扭曲至此，民眾黨的路已走不遠，柯選擇這種方式出場，只是留住副總統的「小確幸」，算哪門子的犧牲？

（作者是專業經理人）

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