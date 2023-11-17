自由廣場》中國「統一」台灣後的想像

◎ 黃嘉瑋

台灣今後每埸選舉都是重中之重，攸關生死存亡，此因「總加速師」正全力加速施力於《統一大業》，對台灣各項選舉全面介入，台灣人應提高警覺，加強團結，共同對外，因為我們是命運共同體，一旦由中共指定人選當總統，「統一」進程必提前到來，台灣的未來將不保。

中共揚言「統一」台灣後將「留島不留人」，台灣人民不被容許留住在島上，在被歸類為二等公民後，由中共下放荒涼的西北方，拆散家庭遷至青海、甘肅、蒙古、新疆等寒冷偏遠地帶，生長於亞熱帶的台灣人民如何能活？那時哪裡還敢奢想什麼自由民主人權法治？

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中共一旦控制台灣，台灣海峽淪中國內海，國際船隻須繞遠道，日韓首當其衝，中共基於軍事戰略需要，必將台灣東部深海區改建成航母與潛艇基地，屆時配備巨浪三型潛射彈道飛彈，射程一萬三千公里以上，可攜帶涵蓋全球多彈頭核彈，西太平洋諸國危矣，台灣至此成為中國的刀尖，遭到各國強力對付，屆時戰火降臨。

反過來說，台灣只要維持獨立自主，就是掐住中共擴張軍事的第一要塞，加上擁有全球最先進半導體製程，與民主各國有共同利益價值，一旦台灣有難，各國必出兵挺台。被記者問到是否出兵援台，美國總統拜登更是四次明白表示yes！

每天從美夢中醒來，我很感恩，慶幸還活在民主、自由、法治、人權的陽光與空氣裡，而不是極權恐怖的中國土地。

如果有一天，大家醒來時，發現身處荒蕪寒冷的天涯海角，而民主、自由離我們遠去，那就是不團結的下埸，要怨誰呢？

（作者是退休勞工）

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