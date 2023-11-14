自由廣場》拆除外牆未爆彈，要靠「公寓大廈管理實踐動力」

◎ 饒後樂

媒體報導台北市議員許家蓓指出警察局統計一○七年迄今民眾報案外牆磁磚剝落案件共六八七件，平均每年破百件。顯見外牆老化問題嚴重，議員要求政府積極因應，莫讓外牆成為安全未爆彈。對此，都發局長應允會針對老舊社區研議外牆巡檢規劃，強化外牆安全性。

曾幾何時，外牆掉磁磚已成為我們都市生活日常。頻率高到除非場面壯觀，否則媒體還懶得報導。這次因為議員關注，我們才知道原來光台北市平均每三天一起。然而台灣社會缺乏解決這個問題的能力，隨處可見大樓外牆生出攔接磁磚的攔網就是證明；數量之多，已形成台灣獨特的都市景觀。只是國人早已被環境馴化，對此見怪不怪、無動於衷。

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更糟糕的是政府也束手無策，竟然以為加強巡檢就能解決問題。這邏輯就像好心替街友做健康檢查，卻不考慮他們能否負擔後續醫療費用一樣不切實際。面臨外牆掉落磁磚卻無力解決的全是集合住宅，共同處境是「沒錢」。這是因為台灣徒有一套法規，卻缺乏「公寓大廈管理實踐動力」、社區大樓沒有對應建築物老舊需要整建維護如「預先積存公共基金」等管理作為，狀況發生時又缺乏組織應有的公民意識和團體紀律，無力排除既得利益整合眾多意見。除了雙手一攤，還能怎樣？

公寓大廈管理在台灣雖然早已立法，卻仍還是一個空泛概念和一套基本原則，只能紙上談兵、在理念層次解決問題。當政府都不知道該把「外牆維護整新」放進公寓大廈管理的思考與作為、對「促進良好公寓大廈管理」理解仍停留在「推動成立公寓大廈管理組織」、忽略必須透過積極觀念宣導、經營友善介面等措施來建構促使翻轉現存社區大樓「不作為」與「無法作為」文化的「 公寓大廈管理實踐動力」時，這一顆顆遍處各地的公安未爆彈將依舊高懸大樓牆外，繼續威脅民眾的生命財產安全。

（作者為台灣公寓大廈管理顧問協會理事長）

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