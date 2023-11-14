自由廣場》當藍白陣營還沉浸在中國夢，戰爭的鐘聲已經響起

◎ 張怡穎

根據英國《經濟學人》的報導，中共攻台將需要巨大的軍力和後勤壓力。然而，面對這樣的報導，藍白陣營的一些人士似乎仍認為，台灣面對的主要問題不是來自對岸的威脅，而是執政黨的政策。這種看法不僅短視，而且可能對台灣的安全構成極大的風險。

TTX兵推報告除了指出，台灣社會結構的堅韌性是國家安全的關鍵，卻也說明台灣對天然氣的依賴、電網的脆弱以及醫療系統的不足。這些問題，不應該僅僅成為政黨間攻防的工具，而是全國上下共同關注的重點。然而，在野黨某些人士的論調中，這些問題似乎總是被忽略，他們更願意將話題聚焦在政黨攻訐上。似乎總是把所有問題都歸咎於執政黨，指責執政黨的各種政策時，卻往往忽視了一個重要的事實—台灣面臨的最大威脅，從來都不是來自內部，而是來自對岸的中國共產黨。

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更諷刺的是，一些國民黨與民眾黨人士經常指責執政黨對美國的過度依賴，卻忽略了台灣在國際政治中的真實處境。他們似乎認為，只要對中國保持友好的態度，就能確保台灣的安全。但這種想法實在太過天真，也忘了自己作為反對黨也應該有的作為與立場。

台灣的國防不應該只是一個政黨的事情，而是全國上下共同關注的議題。當一些國民黨與民眾黨人士還在對台灣內部做政治鬥爭鼓噪時，他們是否忘記了，真正的威脅正在逼近我們的家門？是否真的理解台灣面臨的真正威脅？

轉型募兵制度後，台灣軍隊確實面臨的一些問題，如基層部隊缺乏醫官，國防醫學院招生困難等，這些都是需要全國共同努力解決的問題。然而，當在野黨人士為了選票和政治利益而相互攻擊時，誰來關注這些真正重要的國防問題？

當我們的政治人物忙於內部的政治鬥爭時，真正的威脅卻悄悄逼近。歷史上的許多教訓都告訴我們，忽視真正的敵人，只會讓我們走向悲劇。

呼籲在野黨的某些人士是時候清醒了。面對來自對岸的威脅，面對國家安全遭受挑戰，我們需要的不是內部的分裂和相互指責，而是團結一致的力量。不論甚麼政黨，都應該明白這一點。戰爭的陰影下，我們真正的敵人從來不在內部，而是潛伏在海峽對岸的中國。

（作者為自營商）

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