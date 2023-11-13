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自由廣場》「台灣有事 日本也有事」／霸凌沒理由 日本錦鯉遭中封殺

2023/11/13 05:30

◎ 陳永昌

不滿日本排放福島核廢水，中國八月下旬宣布全面暫停日本水產品進口。按照日本農林水產省統計，九月份對中國水產品出口大跌九成，唯獨剩下「落網之魚」養殖錦鯉繼續交易。不過，隨著受委託日本檢疫驗證機構許可證在十月底到期，中國未更新延續，十一月起日本錦鯉輸中實質上已中斷。

中國抵制封殺日本水產品行動，先是完全沒有科學依據，現在進一步變本加厲，只要是水裡游的通通都不放過，連跟海水完全沒有關係的錦鯉慘也遭波及，高經濟價值觀賞用錦鯉更不可能吃下肚子，所謂「食品安全」根本只是欲加之罪。

去年八月，繼石斑魚、鳳梨、釋迦等農漁產品後，中國海關總署再以「註冊資訊不完整」，禁止台灣糕餅進口，十二月又擴大至水產加工品、飲品、油料及食用穀物等。儘管中共抬出「正常食安監理」理由，當時正好是美國眾議院前議長裴洛西訪台前夕，中國片面改變遊戲規則，獨獨刁難台灣食品，難脫政治報復動機。北京當局不過是故技重施，將台灣食品慘痛經歷複製貼上至日本錦鯉。

根據日本官方說法，早就按照正常流程提出更新申請文件，也透過官方外交管道詢問，只是對方遲遲「已讀不回」，中國外交部發言人回應：「中方並未發布暫停進口日本錦鯉的有關公告和文件」，沒有正當理由也不做解釋說明，完全暴露北京當局為所欲為流氓行徑。

場景回到去年立法院，台灣身為受害對象，藍白陣營立委卻對加害源頭北京不置一詞，反而輪番強力砲轟前農委會主委陳吉仲無作為，並援引日本農林水產省為例證，強調日本輔導農漁民做得比較好，再配合對岸全面認知作戰，誇大渲染成「台灣對口單位根本沒有送交登錄文件」等假消息。

日本錦鯉是北京當局經濟霸凌的最新例證，抵制封殺只是北京當局抒發不滿的政治工具，一旦遭到中共鎖定，申請文件或流程其實都不是重點，台日官方再如何輔導協助廠商亦屬枉然。

「台灣有事，日本有事」絲毫不假，連日本錦鯉都可以佐證！

（作者為企業專業經理人）

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