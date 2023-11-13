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自由廣場》台灣選舉的怪現象

2023/11/13 05:30

◎ 謝安民

二○二四大選越來越近，荒誕情事越多、言論也越加荒謬。為了贏沒有底線。

台灣享受自由民主的歷史尚短，猶在摸索選擧文化是可理解的。但自由並非可胡亂講話；民主基礎在成功的選舉。我認為此次大選，有三點怪象，可能會妨礙公正性及成功選出最佳人選：

一、比賽開始，內部規則還在喬：選舉猶如比賽，規則早就要訂好，讓參與者可遵行。用政見和才幹，在選舉那天，由選民來決定誰勝出。離投票不到七十天了，還在為人選如何產生而爭執，日本模式？德國模式？各陣營隨有利方式各設法巧立新規則。

二、亂用民調：民調非模擬選舉，易受人操作，依法不能取代受政府公權力保障的選舉結果。但台灣民調既被用來放風向，還可喬候選人名單。民調已不是調查民意，而成為某陣營的策略服務。從選樣、蒐集到分析都可耍花樣。不合意的，還可以用加權來個大翻轉。

甚且，竟有人提出選前舉行「全民」民調。以民調結果來決定候選人？等於辦兩次選舉；第一次民調「二組候選人間的假選擧」有法律地位？對選民有法律或道德上的梱綁效力？如果沒有，為什麼要辦選前民調？如果有，用民調和統計學來決定就好了，何必投票？我們從以前由國代間接選總統，好不容易進步到全民直選，難道現在要退步到由公關公司和民調機構可操作的另類的間接選舉？政客的權謀奸計真可怕！

民主政治體制，選民依政黨的政策主張及施政理念，候選人的經歷、才能和操守，在投票日，選出決定未來領導國家的人選。現在卻可能會有一張選票、不同政黨的兩個人，選民如何去衡量？如何投票？誰也不知道有多少問題會發生。

三、選前就搞聯合政府：民主國家中常見聯合政府，是在選後一黨無法取得國會多數和他黨合組政府，以順利推動法案和政務。我們選都還沒選，國民黨和民眾黨就已在商議甲黨某人當行政院院長，乙黨的人當立法院院長…還強辯這樣不是政治分贓！西方諺語：「走起像鴨子，叫起也像隻鴨，很可能就是鴨子」。我們有些候選人的言行，使我不得不認定他們的是笨拙的鴨，呱呱不休。

（作者為退休醫師）

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