自由廣場》台美關係的實務與務實運作

◎ 高碩泰

美國聯邦參院正在審理新任副國務卿坎貝爾(Kurt Campbell)的人事案，倘順利通過，對台美關係應屬正面發展，值得樂觀看待，但不宜一廂情願。

坎氏早在柯林頓總統時代，即多次進出民主黨政府並長期參與亞太事務，如今從拜登總統的白宮國安會印太事務總監，晉升成為國務院第二號人物。坎氏不管位居廟堂參贊大計，或在野委身智庫，精闢論述，與台灣各黨各派人士保持良好互動，也充分掌握華府的政策立場與關鍵眉角，不吝向台北提出諍言。

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坎氏於2016年出版「轉向」（Pivo）一書，不僅是長期研析印太地緣戰略的經典力作，圈內各界必讀，也成為歐巴馬到拜登政府一脈相承的政策藍圖。徵諸華府定調的自由開放印太戰略架構下，結合理念相近夥伴，形塑若干結盟協議或區域機制，重設與北京的「合作、競爭、對抗」態勢，在在不乏出自坎氏的手筆。他從白宮政策規劃者，可望成為位高權柄的檯前操盤手，包括台灣在內的印太各國政府，對坎氏未來的一把手角色，自將寄予更多重視。

我方對坎氏固不陌生，但美國行政部門龐雜，涉台事務單位彼此的結構性競合或本位主義，使重大政策制訂過程不乏機鋒、妥協與不確定性。坎氏位居要津，自以美國利益優先，也盼見官僚運作順暢，我方仍須一本歷來穩健的對美實務經驗，務實應處。

即便對台美關係深具跨黨派共識的國會，在兩黨惡鬥及內部路線激化情況下，政治生態詭譎，制衡失能，可見的未來恐將繼續陷入紛擾(議長選舉一再難產，即屬一例)，而是否可能影響親台挺台的力道，允值觀察。加上2024年的總統、國會大選開始起跑，且可能重演拜登、川普角逐白宮寶座的戲碼。果爾，內政外交國安路線的思辯，拜登、習近平幾天後在舊金山舉行高峰會，趨近谷底的美中關係何去何從，俄烏戰爭、以巴衝突是否延伸牽動亞太、台海地緣戰略安全，凡此議題均將躍上競選檯面，吾人自須保持必要的戒慎與冷靜判斷。

建構在共享價值與共同利益的台美關係，吾人的主觀努力，除了確保與華府的高度互信交往，也須發揮台灣的硬實力優勢與軟實力強項，訴求最大化的利多與機會。如何繼續有效結合在美國的各方人脈與資源，強化與不同政治光譜的大小智庫、媒體、意見領袖，非政府組織及台美人社團的聯繫，都是努力方向。

（作者為2016 —2020年駐美代表）

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