自由廣場》促使歐盟力挺/中東歐國家集體親台遠中

◎ 張孟仁

愛沙尼亞曾經奢盼中國的一帶一路倡議可拓展雙邊或多邊務實合作，也曾盼來2016年11月簽署愛沙尼亞北海岸物流園項目的合作備忘錄、供過於求的乳製品挺進中國，並在北京第二外國語大學設立愛沙尼亞語專業。只不過，備忘錄簽署歸簽署，實質效益有限。

隨著美中對抗升溫，愛沙尼亞政府基於安全考量，在2020年7月31日宣布拒絕由中國資助建造世界上最長的海底隧道，還起草法規限制中國5G技術。至此可見愛沙尼亞的立場轉向堅定跟隨美國的腳步。愛沙尼亞總理卡拉斯還在2021年9月力促西方聯手抗衡中國的一帶一路，隔年（2022）就和拉脫維亞追隨立陶宛腳步，退出中國的17+1機制及一帶一路。

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愛國也聲援立陶宛因與台灣加強關係而遭中國的經濟威脅，愛國對中國徹底失望的原因，是俄烏戰爭中，中國選擇與中東歐國家懼怕的對手–俄羅斯的友誼無上限。中國對前蘇聯國家的看法及立場，在2023年中國駐法大使盧沙野接受法國新聞台訪問時表露無遺，盧沙野宣稱愛沙尼亞等前蘇聯國家「主權未定」，此言震驚中東歐國家，北京政府急忙滅火。

愛沙尼亞靠向台灣，另有幾個很重要誘因：一來在台設代表處即是宣揚西方的民主價值觀。根據拉脫維亞、愛沙尼亞退出「中國－中東歐國家合作」框架的聲明：可經由歐盟與中國進行合作，但此合作是以「共同利益」為基礎，同時顧及人權和「以規則為基礎的世界秩序」。換言之，民主價值觀相近的台灣值得進一步交往，而罔顧人權忽視規則的國家，與其合作的方式則有待斟酌。

值得一提的是，歐盟於6月6日通過保護歐盟成員國避免第三國經濟脅迫法規，意在嚇阻其他國家藉經濟威脅向成員國施壓，無疑讓中東歐國家吞下定心丸，使立陶宛遭中國的制裁可望獲得緩解。台灣的科技及晶片亦是這130萬人口的科技國家急欲交好和學習的對象。波羅地海三國、捷克等國家陸續對台伸出橄欖枝，效益可能擴及他國。中東歐國家如何撼動歐盟以為其撐腰，值得我國政府借鏡。

（作者是輔大義語系副教授兼系主任、外交暨國際事務學程召集人）

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