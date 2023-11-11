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自由廣場》勿拿液蛋搞政治操作

2023/11/11 05:30

◎ 賴宥澄

近期，雞蛋問題再度引起廣泛討論。除了雞蛋價格的連續下跌，部分地方縣市學校營養午餐陸續停用液蛋，使得不少基層蛋農感到憂心忡忡。

回顧台灣的雞蛋議題，從今年年中開始，因爭議聲浪激烈的「缺蛋蛋荒」風波，首任農業部長陳吉仲為此黯然辭職下台。然而，隨著林北好油與國民黨黨工自導自演被查水表後，打擊農業的政治勢力自爆退出，台灣突然之間不再處於蛋荒之中，雞農甚至擔憂庫存過多，得開始過「剩蛋節」的苦日子。

從蛋荒事件、人人搶蛋，到國產雞蛋的滯銷，這一切在短短數月內發生了翻天覆地的變化。這段期間政府遭受的無數指控、虛假消息和詭辯，都使得台灣社會陷入對立和撕裂，農業更因此嚴重受挫。

日前，部分地方政府基於對產地標籤的食安疑慮，強烈禁用液蛋，導致雞蛋的使用量急遽減少。儘管進口蛋的生產商已經符合所有安全規範，且來源和標示均合法，但地方政府仍對此持堅持態度。台北市政府衛生局甚至表示「是否開放使用液蛋，由府方決定」，使得雞蛋問題淪為政治攻防的工具，實在令人遺憾！

隨著年底冬季的來臨，除了禽流感和潛在的飼料價格上漲的風險外，雞農更擔心政治因素對其生計的干擾，將雞農和蛋商的生計當成政治攻防的籌碼，僅為操弄輿情的政治人物，無疑是人民最反感的「大壞蛋」！

（作者是中興大學國家政策與公共事務研究生、台中市青年事務諮詢委員）

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