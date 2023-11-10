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自由廣場》台鐵要有企業經營精神

2023/11/10 05:30

◎ 王中玄

台鐵十一月六、七兩日舉辦升資考試，有二九七位司機員報考，但台鐵竟然無法調度人力，仍造成六十名司機員缺口，導致這兩天有八十六班區間車停駛，十三班次縮短路程，影響數萬名乘客權益。這令人擔心，明年要民營化的台鐵如何順利經營下去，且能不虧損，才能補足人力呢？

台鐵公司明年元旦掛牌上市，交通部十月十九日宣布，台鐵公司首任董事長及總經理，由現任台灣鐵路管理局局長杜微、副局長馮輝昇分別擔任。也就說，台鐵局自明年改制為台鐵公司。但根據台鐵一一三年度預算書所載，預計全年虧損七十四．七二億元，比今年虧損四十六．七三億元，還增加六成以上。虧損如此嚴重，若在司機員或站務員要多請假之下，是否又會有停駛現象？

民營化的台鐵公司，我們最期盼的是，既然已經是公司了，就要有企業倫理精神，不要在國定假日或連假，動輒要求正常休假〈形同罷工〉，來威脅政府和老百姓，或一有多人請假考試，交通就癱瘓的情況出現。看看高鐵或捷運等，有這樣的狀況嗎？

當然，另一方面，政府也就要少干涉其營運方式，否則，若照政府長期利用台鐵具有公用特質，負社會責任之性質…等因素的話，台鐵要轉虧為盈，恐怕也不容易。

台鐵因過去尚未民營化，肩負政府許多交通政策任務也太多，如鐵路高架化、地下化以及捷運化（在市區增設許多小車站），雖然建設經費由政府負擔，但以後的維護費或站務人員增加費用由台鐵負擔，這也增加台鐵經費支出的負擔。

台鐵虧損，其來有自，涓涓細流，遲早會匯成出事之洪水。當然，民營化之後，台鐵自身需要有企業經營理念，多開創一些商業手段及收入，而政府更宜早日放開一些任務性壓力，助它早日步上營運正軌。

（作者是退休公教）

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