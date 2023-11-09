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自由廣場》中配服公職的國籍問題

2023/11/09 05:30

◎ 林子堯

有關中國配偶入籍台灣滿十年後，能否就任公職的問題，各界議論紛紛。現行法律規定，公務人員不可有雙重國籍，中國配偶是否屬於雙重國籍，陸委會近日聲明其實認定包含在內。但過去曾有中國配偶考取公職，是否有放棄中國國籍，恐怕是當前最大的灰色地帶，政府該如何處理，恐是當務之急。

過去，謝姓中國配偶曾考取公職，但入籍未滿十年而遭取消資格，因而提出釋憲。大法官在2006年作出的釋字618號說明就指出，之所以要求中國配偶須入籍滿十年才可就任公職，係基於「公務人員經國家任用後，即與國家發生公法上職務關係及忠誠義務……並鑒於兩岸目前仍處於分治與對立之狀態，且政治、經濟與社會等體制具有重大之本質差異，為確保臺灣地區安全、民眾福祉暨維護自由民主之憲政秩序」，換言之，基於國家整體利益，及兩岸目前敵對狀態之前提下，針對曾具有中國國籍者，我們推定其對國家的忠誠須經時間考核，這是維護國人的安全，特別是針對公職身分。

但是，根據〈公務人員任用法〉第二十八條規定，具中華民國國籍兼具外國國籍者不得任用為公務人員。且根據〈國籍法〉第二十條規定，中華民國國民兼具外國國籍者，擬任本條所定應受國籍限制之公職時，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍。若有政黨提名中國配偶擔任不分區立委，因尚未就職，所以還沒有疑慮。但根據陸委會曾提出的新聞說明，且基於大法官釋字對中國配偶的國安考量，經公職考試及格而任公務員的中國配偶，尤須在就職時提出放棄外國籍的證明，若提不出放棄外國籍證明，可能喪失公務人員資格。

不論從大法官解釋、〈公務人員任用法〉、〈國籍法〉到政府的新聞說明，都認為中國籍屬於我國所認列必須放棄的國籍，特別是大法官肯認一點，曾具有中國籍者，其對國家忠誠的考核必須要有更長的時間。因此，基於國安理由，中國配偶服公職更需提出放棄中國籍證明。若無法提出，後續的公務人員資格是否將受影響，這都是必須嚴肅討論的課題，政府也必須盡速提出統一標準。

（作者是台大國發所兩岸組碩士、高雄市民）

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