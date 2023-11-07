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自由廣場》（鏗鏘集）朱馬侯要下架台灣

2023/11/07 05:30

◎ 王景弘

在民主的文明社會，讓人民選擇戰爭或和平，除非是瘋子，絕大多數人會選擇和平，而不是戰爭，這是人性，文明人都想「避戰」，過安定生活，除非為生存不得已，只有起來自衛。

諷剌的是，號稱五千年文明古國的專制紅朝，竟對人類最文明的自由選舉制度野蠻恐嚇，把它定位為戰爭與和平的選擇，而它的雙胞胎國民黨急忙同聲呼應，狂喊「票投民進黨，青年上戰場」威脅選民。

國民黨說只有他們能「避戰」，因為他們接受「九二共識，一個中國」，台灣是中國一部份，因此要「下架民進黨」。他們不敢說這樣「避戰」要犧牲主權獨立，「下架」民主制度。

以接受台灣是中國一部份「避戰」，糟蹋台灣主權與民主，是「下架台灣」惡計。民進黨也要避戰，方法卻是蔡英文總統所說的「上架台灣」，讓台灣是自由民主世界的台灣。

「上架台灣」具遠見，積極進取，與民主國家友好結夥的和平策略，與日本前首相安倍晉三的「台灣有事，日本有事」相輝映。

從兩蔣以來，除馬英九之外，歷任總統外交，都在「上架台灣」：蔣介石拉住美國，「堅守民主陣容」，蔣經國「革新保台」，李登輝務實外交，重返國際社會，陳水扁「一邊一國」，蔡英文堅拒「九二共識」，「上架」台灣與民主國家關係。

傳統觀念，只有地大物博，人口眾多，才可能成為強國，但在科技與知識研發時代，土地有限的小國也可以藉科技突破、貿易與新武器的研發成為強國。中國的霸權野心，台灣的戰略地位，新科技與貿易的開展，帶來台灣成強國的機會。

上架台灣便形成「台海有事，世界有事」，民主國家共同嚇阻中國侵略，上架台灣比朱馬侯犧牲、下架台灣，更符合人民期待。

（作者為資深新聞工作者）

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