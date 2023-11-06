自由廣場》人道與安全之間 以色列的困境

◎ 張國財

許多媒體對以色列封鎖加薩的風向，已悄悄轉變。

在沉潛多年後，冷血對以色列屯墾區婦孺平民大開殺戒並挾持兩百多名（絕大多數非以色列武裝人員和外籍遊客）人質的哈瑪斯，透過媒體散播加薩醫院缺油、缺電、缺醫療資源，加薩居民陷入流離失所、進退兩難困境，及以色列的空襲已導致許多巴勒斯坦婦孺喪命等人道攻勢，以爭取同情弱者／無辜者的企圖已發酵！全球左派人士們的「道德」軟肋已被成功挑動，一股呼籲人道與比例原則的氛圍，正排山倒海般朝以色列當局猛烈襲擊！

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其實，以色列的困境，跟近年來歐美民主國家，面對邪惡集權共產世界時會面臨的困境，如出一轍：民主國際的自由民主環境，已儼然成為對破壞民主自由者不設防的樂園與孳生的溫床；因為，其存在不但能獲得善意的保障，還能靠吸取自由民主的養分，作為打擊自由、分化民主的本錢！尤其是，左派人士們引以為傲的人道、人權思維，更成為有心人士祟行對人道、人權進行恐怖活動／攻擊時的護身符！

但是，回顧歷史的傷痕：若非戰爭型態已從戰場正面交鋒改變由遠距投射與無人機馳騁取代，否則，人道碰上類如玩弄「人肉盾牌戰術」的一方，註定還是會因天人交戰而束手無策！

美國非歷經九一一洗禮，對十九名劫機者能輕易奪走接近三千名無辜者生命的「比例原則」，哪能有刻骨銘心的體認？

若干曾經高唱人道與人權之歌的歐洲國家，要不是飽嚐對難民不設限，引發後遺症反噬的痛定思痛，今天哪會改變難民的接納辦法，設下層層關卡？

在習近平可把「集中營」美名為「再教育營」，普廷可把侵烏戰爭稱為「特殊軍事行動」的今天，站在以色列的立場，哈瑪斯為什麼不會把指揮所隱身在難民營裡？哈瑪斯戰士為什麼不可能在醫院角落埋伏？加薩老弱婦孺避難的地道，為什麼不是哈瑪斯戰士執行打跑戰術時的通道？

所以，以色列的困境在於：面對模糊人道與人權臨界點的哈瑪斯時，誰能告訴它，人道、人權與安全的平衡點在那裡？

（作者是新竹教育大學退休副教授）

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