自由廣場》中國透過「服務」 偷渡統戰滲透

◎ 康駿銘

疑紅統背景惹議的中配徐春鶯出現在民眾黨的不分區立委名單中，面對社會的高度國安疑慮，柯文哲並未表明取消徐春鶯的提名資格以回應社會，僅含糊其辭稱徐春鶯是「海選」報名人之一，卻與徐在專訪中自稱是受黃珊珊邀請互相矛盾。徐春鶯的爭議，反映柯文哲那種自以為是，越受批評越是一意孤行、妄顧社會聲音的態度，完全就是香港前特首林鄭月娥的「台灣翻版」，若不幸當選總統，定必會為台灣帶來危害。

徐春鶯在專訪中否認中共幹部背景的指控，辯稱當年的訪問報導中所指的「配車」並非其原意，又指中國官媒後製了她沒講過的話等。不過，在九十年代初能在中國讀上大學的，背景本來就絕非單純，更何況中共對在學校發展黨部組織、吸收黨員等從來都不遺餘力。此外，徐春鶯亦始終沒有否認有「統一」的想法，人在台灣三十年、喜歡住在台灣，也並不代表不「心繫祖國」、並不代表認同台灣人的身分，陳雪生就是例證之一。

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徐春鶯身為中華兩岸婚姻家庭服務聯盟秘書長，多年來與中國官方單位以「交流」之名往來密切，而「交流」一直以來就是中國最常用的軟性統戰手段，鞏固中配族群與「祖國」的聯繫。此外，中國也慣常透過提供「服務」來塑造正向形象。香港的親中派，一直以來就有所謂「蛇齋餅糉」（即提供極為廉價、甚至免費的福利、服務）的方式來變相買票，這種方式能廣泛且深入地影響指定族群，也成為了香港親中派的重要票源之一。

此外，香港親中組織「工聯會」也提供大量廉價且多元化的課程，大部份人對此並不會產生抗拒。而除了同樣藉此塑造正面形象外，也能收集大量個人資料及聯絡資訊，而當中更有部份講師借由課程散佈親中言論。

不論最終徐春鶯是否被列入民眾黨的不分區立委名單，筆者認為台灣雖然是自由社會，但也應審視那些與中國官方過從甚密的民間機構、非政府機關是否有從事「統戰」或協助發展組織等的任務。關乎台灣未來的大選將至，不應再對中國滲透如此寬容了。

（作者為台灣基進國際部專員，原籍香港）

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