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自由廣場》官大學問大 廚餘柯最大

2023/11/05 05:30

◎ 陳鴻達

柯文哲在能源政策發表會自詡，在台北市長任內否決環保局的廚餘處理計畫，卻意外觸發社會討論廚餘的笑話。其實若知道來龍去脈，就會理解這是比「香蕉皮到底有沒有吃下肚」更嚴肅的事。

柯文哲當選市長之初，其環保局長提出「將廚餘進行厭氧發酵處理」，再將所「產生的沼氣進行發電」，且環保局向柯提案前，有先邀集市政顧問團討論，大家都認為這是進步作法，誰知在柯的「官大學問大」之下竟被否決。與此同時，桃園、台中、台南與高雄都有類似計畫，目前都已開始發電。新北市則先與中央畜產合作，先提供廚餘與豬糞尿進行「共消化」以產生沼氣發電，並加速興建自己的廚餘處理廠。也就是說，不分藍綠都認為這是正確方向並執行，只有柯主政下的台北市，淪為六都之末。

為何要將廚餘進行厭氧發酵，產生沼氣發電?因為若以堆肥處理廚餘，會產生惡臭並帶來鼠蟲問題，成為鄰避設施，且可成為堆肥的場地越來越難找。台北市是將廚餘運到外縣市堆肥處理，經常遭到拒收而進了焚化爐，但廚餘極不適合焚化，因會產生戴奧辛。在非洲豬瘟威脅前，許多人認為用廚餘養豬會衍生問題，例如讓豬隻吃下腐敗壞掉的廚餘，我們再吃豬肉，這是食安的一大威脅。後來為了斷絕非洲豬瘟的威脅，更加速斷絕以家庭廚餘養豬。

廚餘厭氧發酵產生的沼氣發電，是全世界承認的綠電，可以選擇申請再生能源憑證，或申請碳權。萬萬沒想到，柯文哲居然在自己的能源政策發表會，得意洋洋地自爆其短，自揭打壓再生能源的黑歷史。難怪在該場發表會中，有一位與這個領域完全無關的人被找去背書，過去還鬧過許多財務糾紛，有許多負面新聞。

（作者是前環保署主任秘書）

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