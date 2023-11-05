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自由共和國》宋磊／日本近三年防衛白皮書 觀察中國於第一島鏈內的海空行動

2023/11/05 05:30

宋磊／淡大戰略所博士生

當討論日本對中國在第一島鏈海空域的行動時，日本將從攻勢現實主義的角度來理解該問題。該理論主要認為大國在國際體系無政府狀態下，追求利益與權力最大化是求取生存的不二法門，因此武力發展就是大國能達到擴張版圖或國際影響力的籌碼，目標在成為區域霸權進而全球霸權，使得在攻勢現實主義觀點下的大國，總是蠢蠢欲動的存在改變國際權力現狀之意圖，以獲取全球有限份額的權力與資源。

廿一世紀的第二個十年，中國解放軍海空軍持續加大在第一島鏈內的海空行動，對於中國而言，如何在衝突期間？將美日聯軍阻絕於第一島鏈成為目前的建軍、訓練的重點；日本自衛隊為保持海上生命線的安全，分別從戰略與戰術強化自身實力，以應對解放軍日益強化的實力。

日本在近三年的防衛白皮書中提到，中國在其周邊海域採取一系列行動，第一、二○二○年成立海警法（日本作為一個依賴海洋資源和航運的國家，對中國海警法立法，認為可能對國際法和航行自由產生一定影響，無法確保航行自由，這可能對日本的經濟和國家安全產生影響）及國防法（日本認為的中國新國防法也是中國藉國內法捍衛自身軍事擴張，並將其各軍事領域發展包裝在安全的議題下，合理化）、第二、智慧化軍事發展、第三、增加太平洋軍機巡航頻率，甚至將中國與俄羅斯聯手，這些行動被解讀為中國對地區現狀的挑戰，並帶有侵略性的意圖。

中國這些行動表明他們不僅不追求和平的崛起，還帶有改變地區權力現狀的意圖。中國積極發展軍事能力，這被視為競爭甚至超越美國，成為區域和全球霸權的一部分。

值得注意的是，日本對中國的這些行動提出抗議並警告，也是為了讓國內外人士認識到這些情況，並強調中國發展軍事智慧化以挑戰美國的目標。這也是為了向全球傳達一個信息。

至於中國如何通過法律、科技來改變亞洲地區的現狀以超越美國，這也是一個引人入勝的話題，這可以涉及中國在技術和經濟領域的崛起，以及他們在國際法和多邊機構中的參與，這些都是實現其地區和全球影響力擴大的一部分。

在戰略上，日本政府選擇持續強化日美安保條約，除了與美軍進行聯合軍演外，美軍為持續嚇阻、圍堵中國，先後建立QUAD與AUKUS等多邊軍事框架，日本也參與其中，這不但凸顯美軍在印太地區更加仰賴日本外，因日本的地理位置處在第一島鏈上，往北能監控俄羅斯的動態，往西能監測北韓的彈道飛彈，往西南則能監控中國海空軍的動態，隨著美國強調多邊合作機制，日本已在印太地區扮演相當吃重的防務角色。

在戰術應用上，日本自衛隊先是強化位於西南群島的防務，除了積極修建軍用跑道外，更在島上設立雷達／監控設施，以應對頻繁突穿第一島鏈的解放軍海空部隊，為持續強化日本海上自衛隊的實力，日本政府特別要求建造新型神盾驅逐艦（日稱護衛艦），包括建造兩艘新型的摩耶級神盾艦。

為加大日本海上自衛隊的嚇阻，日本政府以現有的兩艘「出雲級直升機護衛艦」，先後強化兩艘護衛艦的飛行甲板，強化後的飛行甲板，除能配合日本政府向美方採購具有垂直起降／匿蹤實力的F-35B戰機起降外，因中國航艦的持續擴軍，相關的艦載機數量與實力不斷增長，日本為保有現有的海空優勢，出雲集直升機護衛艦、神盾艦與F-35B的搭配，將能在第一島鏈內的海域對中國形成強而有力的嚇阻。

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