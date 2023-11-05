自由共和國》蕭新煌、楊昊／新南向政策應該要被公允看待與評價

由經濟部國貿局和外貿協會主辦的「泰國台灣形象展」，今年七月於曼谷盛大登場。（資料照）

蕭新煌／台灣亞洲交流基金會董事長

台灣文創風潮席捲大馬，台灣文創業者COVID-19疫情後首波主攻新南向文創市場馬來西亞。圖為台灣文創業者合影。(中央社資料照)

楊 昊／台灣亞洲交流基金會執行長

台灣與國際社會的理念相近國家積極對中國威權經濟體的過度依賴實行去風險化（de-risking）的準備與具體策略，目的就是在於分散應對被武裝化的經濟互賴（weaponized economic interdependence）下的曝險危機，這已經是一個降低危機、促進國家與國際經濟安全的全球趨勢。台灣的新南向政策的消極目的也就是避險。不過，我們很遺憾，台灣社會還是有部分政黨人士仍然執迷不悟，眼中只有依靠中國恩准讓利一途，依舊相信中國經濟體的虛幻榮景，因而刻意貶抑與攻訐台灣過去七年來積極推動新南向政策分散風險的多方努力。有部分人士甚至認為與中國謀利才是正道，更要逆全球之勢走回頭路，豈不是與虎謀皮？

當澳洲在前幾年面臨到中國片面無理的經貿制裁，政府與企業紛紛尋求其他出口，不只有意在短期內分散風險，更能透過避險來尋找多元出路，就長期而言逐步健全衡平發展的經濟國策並藉由推進多元合作夥伴關係來壯大國家。儘管澳中關係在近期有所改善，但澳洲企業仍未忘記中國威權隨時變臉的險惡經驗而天真地走回頭老路。

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他山之石可以攻錯，台灣所推動「以人為中心」的新南向政策走在先前，歷經美中貿易戰、供應鏈危機、以及新冠肺炎與全球公衛危機，在政府領銜、民間支持與協助的合作下，施政七年累積成果斐然。企業也因此在中國之外的亞洲各國獲利、公民社會更與夥伴國增進相互理解與交流，這就是新南向政策的積極目的，亦即興利與廣交善緣。當韓國的「新南方政策」隨著政權的更迭而沉靜許久，台灣的新南向政策還是屹立不搖地持續前進，同時也獲得合作夥伴的重視、以及理念相近國家的肯定。為什麼台灣內部的部分政治人物反而視而不見呢？

台亞基金會過去幾年都會執行台灣與台商形象在東南亞各國的年度菁英調查計畫。譬如，在二○二一年的泰國調查中，有九十％的受訪者菁英知道台灣的新南向政策，其中有逾九成一進一步認為新南向政策有助於台灣與泰國的交流及合作。在其他國家的調查中也有類似的結果。除了夥伴國企業與民間社會的正面看待，新南向政策更受到鄰近國家與理念相近國家的重視與正面回應，如美國、日本、歐盟（特別是歐洲議會的外交事務委員會的印太戰略）等都很關注和肯定台灣的此一新南向政策。

儘管如此，很遺憾地在西洋萬聖節前夕，立法院國民黨卻錯誤地以片面而偏頗數字做出「新南向政策徹底失敗」的政治評論，這不僅抹煞了政府各部會攜手的多年努力、忽視台灣優質企業為分散風險的前瞻布局、更無視公民社會的全力投入。他們攻訐任何分散風險的多年努力，也無視在亞洲創造新利多所下的工夫。

當前的國際共識的確是深知對中國經濟體脫鉤不是短期可做到，只得務實地施行各種「去風險化」的措施。去風險化也不可能一夕完成，它是一個重要的全球化改造工程，需要時間預作準備，但必須現在就開始，否則中國風險和危機永遠降低不了或中止。台灣在蔡英文總統的任內除了以新南向政策做為經濟、政治去風險化的手段，更積極以教育、社會、健康、科技、農業、文化多方途徑，廣泛與新南向優先八國建立更堅實的友誼和夥伴關係。國民黨黨團完全漠視此一新的區域外交政策真是令人遺憾。

我們認為新南向政策施行七年確實是分散中國風險有理也有成，台商大舉增加在中國以外的投資數，今年前九個月就大增一九○％，反觀西進卻不增反而減少十七％。光看出口量和比例會失真，近年台灣半導體對中國的出口反映的不是台灣對中國的依賴，而是中國對台灣的依賴，此一道理不得不說清楚。隨著行政院以旗艦計畫帶動跨部會總動員的施政有成、佐以民間推動有力，新南向政策的成果在於凝聚台灣公、私、民部門的共識與認同，分散風險只是一個消極的短期目標。壯大台灣、讓台灣在亞洲成為不可或缺的國家才是維繫有尊嚴生存的新南向政策的長久之道。

不可諱言，短短七年內就想完全逆轉對於單一中國市場的依賴，無異天方夜譚。但七年之內，新南向政策已轉變了台灣對中國市場互賴的內涵和本質。而且新南向政策更建構了與亞洲諸國的多方鏈結和友誼。

民主社會當然尊重多元意見與捍衛言論自由，我們無意做意識形態的辯駁，但很想藉此以經驗事實，強調新南向政策七年來在消極避險（去風險化）和積極興利（平安賺錢、交友有方），以及增加台灣的國際知名度和重要性，官民齊手所做的努力和已獲得的成績，來以正視聽。

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