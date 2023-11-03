社論》拒絕親中政權重返

台灣總統與立委選舉將進入決戰階段。民調暫時領先的民進黨總統參選人賴清德陸續端出重要政策，並提出與國際社會共同努力「維持現狀」等台海主張，另在立委選舉透過「民主大聯盟」廣納戰將，希望在國會推動穩定多數。此外，國民黨與民眾黨試圖整合。離參選登記時刻越近，非綠陣營裡頭過招亦多。藍營人士形容，民眾黨總統參選人柯文哲作法，就像國共內戰時期的共產黨，打打談談。民眾黨不分區立委名單另傳出將納具中國政治背景的中配，被抨擊讓中共代理人堂而皇之進入國會殿堂。加上擬參選總統的鴻海集團創辦人郭台銘雖遞交民眾連署書，但造勢動作趨向低調，外界多認為因北京施壓。台灣重要選舉，紅影幢幢，本不應受干預的「民主現狀」，正考驗國人的理性判斷，以及我們的民主韌性。

捍衛台海現狀，我們才能繼續保有自由開放、主權獨立的民主體制。至於如何維繫台海現狀，檢視國內主要政黨或政治人物，部分論者似是而非，為變相的投降主義者。例如：前總統馬英九倡議，美國與國際社會應鼓勵兩岸和談，並敦促台灣執政者尋求與中國大陸回到共同政治基礎「九二共識」，避免台海戰爭，而非讓台灣變成第二個烏克蘭。這些說法有諸多問題。首先，這是反對美國在台海情勢上扮演平衡者的迂迴說詞，與中國反對外部勢力干涉的講法沒有差別。具體來說，美方最好一改這幾年積極挺台的作法，僅為促談者，促使台灣政府接受矮化國格的一中架構。進一步言，這是壓縮美國參與台海事務，把台海議題窄化為「兩岸家務事」的另類話術包裝。美國面臨烏克蘭戰事、以巴衝突問題，這看似幫美國省事，本質就是趕走美國的影響力，是「疑美論」進階版，並擴大為「離美論」，正中北京下懷。

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中國對外擴張，不僅欲將台灣海峽內海化，還要染指東海與南海等海域。美國聯合南韓、日本等周邊國家齊力抗衡，現任中國外長王毅今年七月談及中日韓關係時說，「歐美人分不清中日韓，無論頭髮染得再黃，鼻子修得再尖，也變不成西方人，三國合作可以振興亞洲，造福世界」。王毅談話顯然在分化，欲剔除美國的印太角色，再納為勢力範圍。台海亦是如此，中國國台辦主任宋濤於馬英九訪中說，兩岸事務是「家務事」，要堅持一中原則，絕不容外人插手。北京要員講這不是新鮮事，但若台灣政黨或政治人物跟進，或加以委婉轉化，對相挺的美國等民主國家，勢必衝擊互信。另一個錯誤邏輯，則有國內主要政黨或政治人物也複製北京的「和戰抉擇論」，稱蔡政府拒絕兩岸對話、美國把台灣變成彈藥庫、台灣被美國當成抗中棋子等，這同樣誤導視聽，完全不談中共是唯一對我們有軍事威脅國家，作為守勢一方，台灣怎會是誘發戰爭者。面對惡鄰，周邊國家要攜手防衛，又怎會是先挑釁。黑白顛倒，在野人士卻唱和中共，打擊執政黨。難道是向國際社會傳達，怯於捍衛台海現狀，情願當北京的哈巴狗。

選戰進入關鍵時刻，是中共對台認知攻擊的高峰階段。主要的敘事內容，多集中在疑美論與和戰抉擇。但不同的是，過去是中共講的多，現在是台灣內部協力者也加工生產更多話題。而且傳播路徑更防不勝防，例如：網紅也淪為被滲入對象。中共經由抖內等金援，甚至不必接觸，就能帶風向。只要罵蔡政府、罵民進黨就有錢賺，捧中國、說好棒棒還能賺更多。加上多屬分散性的小筆金額，很難查出境外勢力的金流軌跡。打台灣，不如買台灣、騙台灣，再扶植建立親中政權，日後即不必付出太大代價併吞台灣。

值此藍白整合困難，外界也看到，主要卡在權位分配問題，在台海議題等政策主張，差異不大。朝野最應該團結一致的台海議題上，反而呈現最大的分歧性。蔡政府與接棒的賴清德，皆清楚表態與國際友我國家積極合作，盡最大努力維護台海和平穩定的現狀。在野方面仍扭曲這是台獨走向，要「反台獨」，與北京又一樣說法。台灣這幾年成為國際矚目的形象正面國家，在野黨一味炒作兵凶戰危、是地表最危險之地。並以九二共識、重啟服貿等，投北京所好。其實，台灣的真正危機，在於我們部分在野政黨，寧願與北京關係更加貼近。朝野殊途，不僅有利中共分化，以扶植親中政權，更傷害台灣與民主陣營的關係。

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