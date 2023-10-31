社論》從李克強猝逝所看到的中國

今年三月卸任的中國前總理李克強，上週五猝逝。在獨裁專制社會，統治階級的人事消息常激起漣漪，甚至引發動盪，李克強之死，同樣讓北京當局戒慎恐懼。官方媒體起初淡化死訊，但隨著陰謀論四起，民眾前往李克強故居等地悼念者眾，花束堆積如山，網路上追思的言論影音湧現，當局遂宣布在本週五葬禮前全國禁止公開集會一週，以防出現群眾悼亡而人心失控場面。

共產黨國專政體制之下，人事不透明，鬥爭整肅有如家常便飯，領導階層更迭，常鬧得腥風血雨，後經鄧小平建立接班制度。然而，習近平開倒車，任期制見棄，用人唯親，忠誠高於專業，位居要津者伴君如伴虎，唯主子指令是從，高官任免去就莫名其妙。因而，每遇重大人事案件，陰謀論甚囂塵上，虛虛實實，真相常難大白。

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李克強之死，恰逢黨國當局人事出現怪異跡象之時。外交部長秦剛、國防部長李尚福先後遭免職，原因不明，且被罷官之前失蹤數月，官方從未明白交代，各方揣測紛紜。李克強猝逝，在官方的心臟病因之外，外界也有「可能遭毒手」等諸多臆測；尤其年齡還沒到「七上八下」，去年中共二十大卻無緣續任政治局常委，「活得憋屈，死得窩囊」，更引發議論。

當局對李克強之死緊張兮兮，還因前總理之死，曾有引發群眾動亂的事例。一九七六年，時任總理周恩來去世，不滿文化大革命和毛澤東政策的民怨集結，天安門廣場追悼集會最終導致文革終結，為鄧小平推動改革開放奠基。一九八○年代末期，學生及群眾藉追悼前總理胡耀邦去世抗議物價、腐敗，要求改革，當局以武力鎮壓，釀成震驚中外的「六四」事件。

有了前車之鑑，北京當局對李克強之死，嚴肅以待。因而，除了全國禁止公開集會，網路世界嚴控封鎖有關李克強的發文，關閉討論區、封殺關鍵字，歌手梁靜茹的代表作「可惜不是你」也遭禁。誠然，時空環境不同，如今習近平打壓異議不遺餘力，網路等社會控制更嚴厲；但一年前的「白紙運動」，上海等城市青年和居民不滿封控疫情的「清零」政策，出現抗議風潮，使北京唯恐李克強之死產生群眾運動漣漪，也再次暴露威權統治者防堵民意的心虛。

李克強故去之後，留下不少去思。儘管十年總理任期下半場權力被架空，他的經濟務實主義，贏得若干好感；相較於習近平的專斷，也受中國內外有些財經界歡迎。有北京大學經濟博士學位的李克強，以「實話實說」著稱，對經濟有所主張，雖遭習近平壓抑，在「假大空」文化盛行的黨國體制，堪稱空谷足音。

最有名的是「李克強指數」。當遼寧黨委書記時，他告訴美國大使，以官方統計看中國國民所得GDP不可靠，他以三個指標衡量經濟成長：鐵路貨運、用電、銀行放款；事經《維基解密》披露。他倡言簡政放權，行政改革，尊重市場，支持民營企業，被稱「克強經濟學」。

二○二○年中國「兩會」時，他指出月入人民幣一千元以下的中低收入者有六億人，與習近平宣稱的已「全面脫貧」不同調。去年五月，當局仍厲行「清零」封控，他不戴口罩到河南巡視，也曾強調不要讓限制措施破壞經濟成長。

此外，二○二○年考察山東，他倡議「地攤經濟」，以促進就業，是「人間的煙火、中國的生機」，卻遭《北京日報》以「不衛生、不文明」反對。習近平路線全面左傾時，他到深圳向鄧小平銅像致意，申明「改革開放不會停頓，長江黃河不會倒流」。今年三月告別國務院，他以「人在幹，天在看，蒼天有眼」喊話，被指意有所指，與習近平畫下界線。有關改革，二○一三年首任總理，他宣示要限制臃腫的官僚體系，指改革是「削權」、「自我革命，會很痛」。他還有名言：有權不可任性，觸動利益比觸動靈魂還難。

不過，李克強終其一生不算是改革者，他的經濟主張基本上按西方標準不算特出。從最初的「習李體制」到總理後期遭邊緣化，他權力被架空，在習近平強勢主導下，形單影隻，改革理想未能實行，落為弱勢總理。另一方面，「懂經濟的總理」受到民間及國際歡迎，「只有他理解我，知道我一個月還不到一千元」是典型的誄詞，也反映許多厭倦習近平統治手法的百姓心聲。

李克強在中國經濟成長高峰時出任總理，如今走得突然，中國正面臨內外交迫困境。政治凌駕經濟，左傾又獨裁的治理能否度過難關，是北京當局在防杜李克強之死激起漣漪之外，更大的考驗。

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