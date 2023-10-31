自由廣場》﹙鏗鏘集﹚替藍白合正名

◎ 王景弘

所謂「藍白合」，其實是有中國介入的「紅藍白合」，共同目標在拉下本土政權，但北京紅朝利益最大，因為萬一此計得售，藍白接受一個中國，它便可以「和平」併吞台灣主權。

有人忘了「滲透顛覆」怎麼寫，看不清「紅藍白合」的圖謀，他們應該重溫美國外交官肯南（George Kennan）的「長電」，和蔣介石論述共黨奪權的伎倆—滲透顛覆，破壞西方國家自信與國防。

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柯文哲學毛澤東，用「聯合政府」口號，鬥爭國民黨壯大自己；國民黨怕台灣人選票被柯白瓜分，拉他談分贓，而中國不願郭台銘拉走國民黨的外省人票，大動作查鴻海的帳，想逼他出局。

戰後國共談判，中共重大訴求就是「聯合政府」，合理又動聽。但即使是內閣制，聯合政府是選後才談，而不是選前分贓，柯文哲卻畫餅充飢，開始拍賣官職、不分區立委，以虛張勢力。

他要把當過中共官職的中配塞進立法院，竟以「何必分敵我」、有參政權和民進黨「身體」親「中」回應。這種輕佻嘴皮，橘子比蘋果，有身份證參政，卻只是黨主席一票選出，這種滲透比蔣介石罵的更嚴重。

國民黨就是被中共滲透幹掉，中共利用人民厭戰、反戰心理，以繼續內戰作威脅，中國人民厭戰，美國政府厭戰，蔣介石進退失據，以失敗終局。

國民黨亡於中共，卻重拾中共權謀，中國製造戰爭威脅，藍白就呼應他們能「避戰」，能與中國「和平」；他們搞疑美論，如同毛澤東製造蔣介石與美國的猜忌，更明目張膽在國會破壞台灣自衛能力。

沒錯，「藍白合」就是「紅藍白合」，說穿了，中國紅朝是要利用國民黨與民眾黨同謀，合法贏得政權，聽從它的使喚，接受併吞。套用邱吉爾的話，中國並不想打戰，它要的是戰爭的果實。

（作者為資深新聞工作者）

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