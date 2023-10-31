自由廣場》從高中教育著手――以日本為例 不只教防詐騙也要教金融

◎ 張月環

數百名大學生遭受詐騙，除了加強教育法律觀念外，高中時期就灌輸金融教育觀念也至為重要。

從二○二一年開始，日本政府文部省（即教育部）便制定了新的高中學習指導要領，將金融教育納入家庭科目課程中，特別側重於資產形成、股票、投資信託、保險等具體課程，自二○二二年春季開始實施。

請繼續往下閱讀...

在此之前，家庭課程主要著重於教導如何避免浪費金錢以及避免受騙等消費生活觀點。現在，因應新冠肺炎疫情、烏俄戰爭、氣候變遷等因素，金融教育的範疇擴大，包括全球金融經濟組織及物價波動對生活的影響。以前那種物價穩定的情況似乎已成過去，未來將面臨社會經濟動盪的挑戰。保持生存力，並掌握金融資產，將成為未來的重要核心方向。

日本的金融教育計劃分為「家計管理」、「生涯規劃」以及「資產形成」三部分。家計管理包括家庭收支問題，生涯規劃涵蓋人生規劃，包括教育資金、購屋、養老準備，還需要應對事故、疾病、失業等風險管理。透過這樣的生涯規劃，才能理解並善用存款、民間保險、股票、債券、投資信託等基本金融產品，從而實現近、中、長期資產形成。這是在變動的社會中生存的關鍵。

此外，提升優良的金融素養也是其中一環。在台灣，隨著《民法》將成年年齡降至十八歲，青年們將擁有更多的權利和責任。然而，這也需要相應的教育和培訓，讓他們能夠理解並承擔這些責任。百名學生受騙的事件是一個警示，也提醒我們需要改進教育課程，讓學生更早理解和應對未來的金融挑戰。多一點關注，就少一點危害，社會也多一分和諧與應變。

（作者為國立屏東大學兼任副教授)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法