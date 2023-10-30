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自由廣場》徐春鶯是台版「李貞駒」?!

2023/10/30 05:30

◎ 愚工

民眾黨將把中配徐春鶯列入不分區安全名單近日成了輿論焦點。

徐春鶯一九九三年嫁給台灣人接受《旺報》專訪時，曾自稱原在國家單位擔任幹部，工作特殊，有專屬配車，二○一一年創辦「台灣新住民發展協會」自任理事長，奔走兩岸，積極為中配爭取權益。這種套路與在英國為華人爭取權益的「李貞駒」雷同。

李貞駒在一九七四年十一歲時隨父母移民英國，一九九○年，在倫敦北區創建律師事務所。二○○六年發起「英國華人參政計劃」，自稱「代表在英華人利益，促進英國社會多元」。藉著這樣的平台，二○○八年，她成了中共駐英大使館的首席法律顧問。隨後又被中共國務院僑辦特聘為海外法律顧問。僑辦劃歸統戰部後，李貞駒成了中共統戰部的一員。二○一九年，李貞駒受邀參加了中共國慶日活動，出現在央視的新聞報導中。拍團體照時，站第一排的李貞駒還與習近平握手。

二○二二年初，英國情報機構軍情五處（MI5）向國會示警，稱英國籍華人女律師李貞駒為「中共代理人」是「有影響力的間諜」。因為MI5發現流入與李貞駒相關的英國政治體系的錢來自中共統戰部。MI5處長肯．麥卡雷姆在同年七月六日的演講中指出「越來越多耐心操作、資金充足、具欺騙性的行動，收買和施加影響力」的李貞駒正在試圖扶植新一代的政治人物為中國工作。

徐春鶯是否是台灣版的李貞駒，國安單位應查清楚：她日常開銷的錢哪裡來，她在中國的窗口是誰，她的政治主張是甚麼，她是否已放棄中國的國籍與「五險一金」權益…。立法院有國民黨的馬文君與吳斯懷已夠讓台灣人不安，若再來一個台灣版的李貞駒—徐春鶯，那對台灣更是個災難。

（作者從商）

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