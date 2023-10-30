自由廣場》醫師看兩位醫師總統參選人

◎ 王政卿

距離台灣總統選舉還有接近兩個月時間，其中兩位候選人是醫師，我願意對這兩位醫師參選人，以一位醫師及台灣選民立埸提出意見。

我第一次見到柯文哲醫師是在二○一四年，那畤我以NATMA Past President （北美洲台灣人醫師協會）為他辦了餐會，那時大概是他人生最低潮時刻，正是台灣法院追殺及起訴他時候。（二○一一年，台灣發生首例的愛滋病患者器官移植案。由柯文哲負責的台大醫院器官移植團隊將愛滋病患者器官移植給了五名病人。二○一三年，柯收到調查局北調處公函，將他列為大專院校教授涉挪用國科會補助款弊案的犯罪嫌疑人）。

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我對他的第一印象，是我們台大醫學院畢業的標準老實醫生。他站起來講話也沒有什麼口才可言，想不到做了八年台北市長，把他訓練成一位善變詭計多端的老狐狸，把幾個國民黨的黨國大刀小刀搞得團團轉。怪不得自誇IQ是一五七。

我第一次見到賴清德醫師，是他當台南市市長時，他到紐約台灣會館演講（約二○一三年），細說他當市長為了造鐵路地下化，怎麼苦口婆心去成功了說服了最後一位拒絕拆遷的屋主。後來也多次接觸（他到紐約為蔡英文總統造勢），我就覺得他是一位誠懇待人、有熱血、有感情的政治家醫師。後來看到他拒絕進入台南市議會一年，為了抗議在議長李全教涉嫌賄選案，大刀闊斧排除黑金陰影，訂下公職人員選舉罷免法等等，更讓我感到他是一位會堅持理念並有能力去執行理想的政治家。

反觀柯文哲醫師市長，誠如李源德院長（作者及柯在台大醫學院老師）所言的「柯文哲是一位自以為天縱英才，興風作浪英才，在學生中不過是爾爾」，專會舞弄殷海光所說假邏輯（Jargon）。做了八年台北市長未見大政績，每年「考績」皆最後一名，唯一可說的大概是每天早上七點半上班，八年如一日，「不貪污」就算好市長的政治人物。

二位皆是受過嚴格醫師科學訓練，也是務實工作者，一位是台獨務實工作者，一位是兩岸一家親的總統參選人，試看最近中國對富士康等企業查稅與用地稽查後，所有主張和平總統參選人皆不敢吭聲，誠如曹興誠所言「跟大陸談和平是像小狗跟獅子談和平是施捨的和平，獅子隨時皆可以把和平撕破」。

所以我認為為台灣唯一選擇是選擇一位有熱情、有正義感、會做事，不接受施捨的和平、不賣弄自己才能的總統，實際為台灣人民的未來著想，不做吳三桂第二的總統—賴清德醫師。

（作者為紐約州立大學下城醫學院正教授，北美洲台灣人醫師學會前總會長）

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